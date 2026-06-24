La abogada del padre de Agustina Vega denunció amenazas y volvió a apuntar al entorno de la madre por el crimen

“Estamos hablando de un violador serial, aunque no sabemos si tenía conexiones con una red de tata. Todas las personas que tienen que ver con el femicidio de Agostina son del entorno de la mamá de Agostina”, agregó el abogado.

Las amenazas a la abogada del padre de Agostina Vega

En tanto, Alaniz sorprendió al decir: “Estoy amenaza en todas partes, me suena el teléfono toda la noche y me amenazaron directa e indirectamente, pero no me van a callar y no voy a abandonar la causa. Le guste o no le guste es el entorno de la madre de Agostina que la mató, si Barrelier es el novio”.

“Tengo mis motivos para optar por la seguridad privada”, dijo la doctora Alaniz sobre la medida que adoptó en medio de una causa que podría tener varias ramificaciones a un entramado más duro. “Esto es algo más pesado, nosotros recibimos amenazadas y no los otros abogados de la defensa”, lamentó.

A su vez, indicó: “Mientras la otra querella estaba en una marcha yo estaba en la morgue buscando los restos de Agostina. Yo no sé si la otra parte tiene amenazas” y aclaró que su socio Torreani también fue amenazado.

“Melisa Heredia no la entregó, no la mató, pero hizo una serie de omisiones que debe responder ante la Justicia. Agostina y su familia necesitan justicia y saber qué pasó. No creemos que una persona sola no participó en el hecho”, cerraron los letrados.