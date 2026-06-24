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La abogada del padre de Agustina Vega denunció amenazas y volvió a apuntar al entorno de la madre por el crimen

Fernanda Alaniz y Gino Torreani sostuvieron que a la menor no la mató una sola persona y la letrada sorprendió al decir: “Me cuida la seguridad privada, pero no me van a callar”.

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La abogada del padre de Agustina Vega denunció amenazas. (Foto: captura).

La abogada del padre de Agustina Vega denunció amenazas. (Foto: captura).

La investigación por la muerte de Agostina Vega no tiene descanso y uno de los principales promotores de la querella es el padre de la menor asesinada, Gabriel Vega. Sus abogados, Fernanda Alaniz y Gino Torreani, volvieron a apuntar contra el entorno de la madre de la adolescente, Melisa Heredia, y denunciaron amenazas.

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En A24, los letrados hablaron tras el levantamiento del secreto de sumario dispuesto por la Fiscalía de Instrucción a cargo de Raúl Garzón, y en ese contexto, Alaniz sostuvo: “Nos encontramos con bastantes sorpresas, Barrelier no tiene escapatoria y hay que seguir investigando su entorno del imputado y el de Melisa, le guste o no”.

“Por sentido común si estás viviendo con un degenerado, sabiendo lo del 2025, algo tenés que saber”, sostuvo la letrada sobre Marianela, la cuarta sospechosa, que convive en el inmueble con Barrelier. “No la creo ninguna víctima”, agregó.

Por otra parte, Torreani indicó que “las pruebas son contundentes para los tres detenidos, pero entendemos que hay más involucrados, aunque no podemos asegurar que se trata de una red de trata y si tiene que ver con el hecho de Agostina, pero para ello se tiene que investigar primero a los responsables del femicidio”.

Estamos hablando de un violador serial, aunque no sabemos si tenía conexiones con una red de tata. Todas las personas que tienen que ver con el femicidio de Agostina son del entorno de la mamá de Agostina”, agregó el abogado.

Las amenazas a la abogada del padre de Agostina Vega

En tanto, Alaniz sorprendió al decir: “Estoy amenaza en todas partes, me suena el teléfono toda la noche y me amenazaron directa e indirectamente, pero no me van a callar y no voy a abandonar la causa. Le guste o no le guste es el entorno de la madre de Agostina que la mató, si Barrelier es el novio”.

Tengo mis motivos para optar por la seguridad privada”, dijo la doctora Alaniz sobre la medida que adoptó en medio de una causa que podría tener varias ramificaciones a un entramado más duro. “Esto es algo más pesado, nosotros recibimos amenazadas y no los otros abogados de la defensa”, lamentó.

A su vez, indicó: “Mientras la otra querella estaba en una marcha yo estaba en la morgue buscando los restos de Agostina. Yo no sé si la otra parte tiene amenazas” y aclaró que su socio Torreani también fue amenazado.

Melisa Heredia no la entregó, no la mató, pero hizo una serie de omisiones que debe responder ante la Justicia. Agostina y su familia necesitan justicia y saber qué pasó. No creemos que una persona sola no participó en el hecho”, cerraron los letrados.

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