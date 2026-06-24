En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Marcelo Porcel
Juicio
Revés judicial

El fiscal pidió que Marcelo Porcel vaya a juicio por abuso sexual agravado y corrupción de menores

Los episodios habrían ocurrido en un contexto de reiteración y con víctimas menores, compañeros de colegio de su hijo. Ahora será el juez Carlos Bruniard deberá definir si hace lugar al pedido.

Banner Seguinos en google DESK
El fiscal pidió que Marcelo Porcel vaya a juicio por abuso sexual agravado. (Foto: redes sociales)

El fiscal pidió que Marcelo Porcel vaya a juicio por abuso sexual agravado. (Foto: redes sociales)

La situación judicial de Marcelo Porcel dio un nuevo paso. El fiscal Pablo Turano solicitó que el empresario sea enviado a juicio oral acusado de diez hechos vinculados a delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada. Ahora será el juez Carlos Bruniard quien deberá definir si hace lugar al pedido y eleva la causa a la instancia de debate.

Leé también Grabaron a Marcelo Porcel en la Basílica de Luján: denunciaron que aún no le colocaron la tobillera electrónica
Grabaron a Marcelo Porcel en la Basílica de Luján: aún no le colocaron la tobillera electrónica. (Foto: A24.com)

En caso de ser encontrado culpable, Porcel podría enfrentar una pena que superaría los 15 años de prisión, debido a la gravedad de los delitos investigados y a la cantidad de hechos atribuidos. Según la fiscalía, los episodios denunciados habrían ocurrido de manera reiterada y tendrían como víctimas a menores de edad, una circunstancia que agrava la calificación legal de los hechos.

Los investigadores consideran que existen pruebas suficientes para avanzar hacia el juicio oral, donde se analizará la responsabilidad penal del empresario en los delitos que se le imputan.

La solicitud de elevación a juicio se produjo pocos días después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara el procesamiento de Porcel. En su resolución, los jueces sostuvieron que los planteos de la defensa no lograron desvirtuar las medidas adoptadas durante la investigación.

El empresario Marcelo Porcel, con su familia. (Foto: captura A24).

El empresario Marcelo Porcel, con su familia. (Foto: captura A24).

Los camaristas señalaron además que los argumentos presentados por el acusado reflejaban únicamente una discrepancia con la valoración de la prueba realizada por el tribunal y no justificaban una revisión extraordinaria del expediente. La Cámara también ratificó el embargo dispuesto sobre los bienes de Porcel por un monto de $111.564.950.

Qué dijeron las víctimas en Cámara Gesell

Uno de los elementos centrales de la causa son los testimonios brindados por las presuntas víctimas en Cámara Gesell. De acuerdo con las declaraciones incorporadas al expediente, existía un patrón de conducta que se repetía en distintos lugares frecuentados por el acusado.

Los relatos mencionan encuentros realizados en el departamento que Porcel ocupaba en el piso 26 de la Torre Le Parc, en otra propiedad ubicada frente a ese edificio —perteneciente a su madre— y en una oficina situada en una zona emblemática del barrio porteño de Retiro.

Según los testimonios, las reuniones eran presentadas como encuentros recreativos en los que el empresario suministraba bebidas alcohólicas y promovía desafíos relacionados con el consumo de alcohol a cambio de dinero. Las víctimas también señalaron que recibían transferencias de dinero para realizar apuestas online y describieron distintas situaciones que hoy forman parte de la investigación judicial.

Las pruebas halladas en el celular del empresario

Durante el avance de la causa, los investigadores secuestraron el teléfono celular de Marcelo Porcel. En el dispositivo encontraron imágenes de contenido sexual que fueron incorporadas al expediente como parte de la evidencia analizada por la Justicia.

Entre los archivos hallados había capturas obtenidas de registros de una cámara de seguridad instalada en el baño de la vivienda del acusado, según consta en la investigación. Algunas de las personas que declararon en la causa ya alcanzaron la mayoría de edad durante el transcurso del proceso judicial, aunque los hechos denunciados habrían ocurrido cuando eran menores.

Con el pedido de elevación a juicio presentado por la fiscalía, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva. La resolución del juez Bruniard determinará si Marcelo Porcel deberá enfrentar un juicio oral por los diez hechos que se le atribuyen.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Marcelo Porcel Juicio Menores
Notas relacionadas
Después de aparecer sin tobillera en la Basílica de Luján, la Justicia le colocó un dispositivo electrónico a Marcelo Porcel
Confirmaron el procesamiento de Marcelo Porcel y quedó a un paso del juicio oral
La desgarradora súplica de la mamá de Agostina Vega a Claudio Barrelier mientras buscaba a su hija

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar