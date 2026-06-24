El fiscal pidió que Marcelo Porcel vaya a juicio por abuso sexual agravado y corrupción de menores

El empresario Marcelo Porcel, con su familia. (Foto: captura A24).

Los camaristas señalaron además que los argumentos presentados por el acusado reflejaban únicamente una discrepancia con la valoración de la prueba realizada por el tribunal y no justificaban una revisión extraordinaria del expediente. La Cámara también ratificó el embargo dispuesto sobre los bienes de Porcel por un monto de $111.564.950.

Qué dijeron las víctimas en Cámara Gesell

Uno de los elementos centrales de la causa son los testimonios brindados por las presuntas víctimas en Cámara Gesell. De acuerdo con las declaraciones incorporadas al expediente, existía un patrón de conducta que se repetía en distintos lugares frecuentados por el acusado.

Los relatos mencionan encuentros realizados en el departamento que Porcel ocupaba en el piso 26 de la Torre Le Parc, en otra propiedad ubicada frente a ese edificio —perteneciente a su madre— y en una oficina situada en una zona emblemática del barrio porteño de Retiro.

Según los testimonios, las reuniones eran presentadas como encuentros recreativos en los que el empresario suministraba bebidas alcohólicas y promovía desafíos relacionados con el consumo de alcohol a cambio de dinero. Las víctimas también señalaron que recibían transferencias de dinero para realizar apuestas online y describieron distintas situaciones que hoy forman parte de la investigación judicial.

Las pruebas halladas en el celular del empresario

Durante el avance de la causa, los investigadores secuestraron el teléfono celular de Marcelo Porcel. En el dispositivo encontraron imágenes de contenido sexual que fueron incorporadas al expediente como parte de la evidencia analizada por la Justicia.

Entre los archivos hallados había capturas obtenidas de registros de una cámara de seguridad instalada en el baño de la vivienda del acusado, según consta en la investigación. Algunas de las personas que declararon en la causa ya alcanzaron la mayoría de edad durante el transcurso del proceso judicial, aunque los hechos denunciados habrían ocurrido cuando eran menores.

Con el pedido de elevación a juicio presentado por la fiscalía, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva. La resolución del juez Bruniard determinará si Marcelo Porcel deberá enfrentar un juicio oral por los diez hechos que se le atribuyen.