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La filosa frase de Franco Zunino sobre el llanto de Luana tras su eliminación de Gran Hermano

A una semana de abandonar Gran Hermano, Franco Zunino habló del llanto de Luana Fernández, cuestionó sus sentimientos y lanzó una fuerte acusación.

24 jun 2026, 19:24
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zunino y luana, gh
zunino y luana, gh

Una semana después de su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Franco Zunino respondió, través de un vivo en TikTok, las preguntas de sus seguidores y, en ese marco, habló de Luana Fernández, la participante con la que compartió un intenso romance dentro de la casa, antes de que Nenu López ingresara.

El ida y vuelta con el público fue directo. Entre las consultas, alguien le mencionó el llanto desconsolado de Luana al momento de su eliminación.

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La reacción de Zunino no dejó lugar a dudas: “Yo creo que Luana lloró en mi salida porque todo es un show. Yo siento que ella nunca sintió nada por mí, posta”.

Mientras seguía leyendo los comentarios en pantalla, Zunino se encontró con otro mensaje que lo invitaba a opinar sobre la actitud de la joven. Sin dudar, lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Luana le tira onda a todos”.

Qué dijo Luana de Zunino en el confesionario de Gran Hermano

Durante la gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana ingresó al confesionario para dar sus votos y, tanto al entrar como al salir, tuvo un gesto especial al recordar a Franco Zunino, quien seguía la transmisión desde el estudio.

Con el correr de los días, aquella cercanía inicial se fue diluyendo y el vínculo entre ambos terminó enfriándose hasta quedar en la distancia. Si bien ella se emocionó cuando él dejó la casa, ahora parece disfrutar haber sido parte de la estrategia que lo dejó afuera.

"Gracias por bancarme. Un saludo a mi familia, amigos y un saludo a Zuni que lo mira por TV", expresó Fernández en su primera intervención.

Ya en plena instancia de nominación, fue contundente: "Voy a nominar a Titi y a Manu, que no los soporto más en la casa. Su juego es básico y aburrido. Creo que no aportan nada a la casa. Cualquiera de los dos que se vaya me parece bien".

Al concluir, volvió a tener presente a Franco y repitió el gesto: "Gracias a la gente que me banca. Un saludo a Zuni que lo mira por TV".

     

 

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