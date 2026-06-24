La filosa frase de Franco Zunino sobre el llanto de Luana tras su eliminación de Gran Hermano

Qué dijo Luana de Zunino en el confesionario de Gran Hermano

Durante la gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Luana ingresó al confesionario para dar sus votos y, tanto al entrar como al salir, tuvo un gesto especial al recordar a Franco Zunino, quien seguía la transmisión desde el estudio.

Con el correr de los días, aquella cercanía inicial se fue diluyendo y el vínculo entre ambos terminó enfriándose hasta quedar en la distancia. Si bien ella se emocionó cuando él dejó la casa, ahora parece disfrutar haber sido parte de la estrategia que lo dejó afuera.

"Gracias por bancarme. Un saludo a mi familia, amigos y un saludo a Zuni que lo mira por TV", expresó Fernández en su primera intervención.

Ya en plena instancia de nominación, fue contundente: "Voy a nominar a Titi y a Manu, que no los soporto más en la casa. Su juego es básico y aburrido. Creo que no aportan nada a la casa. Cualquiera de los dos que se vaya me parece bien".

Al concluir, volvió a tener presente a Franco y repitió el gesto: "Gracias a la gente que me banca. Un saludo a Zuni que lo mira por TV".