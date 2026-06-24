Adrián Ravier dejó su banca en Diputados y asumirá el viernes como vocero presidencial

El vínculo entre ambos también se extiende al plano intelectual. Recientemente publicaron en conjunto el libro La batalla por la macroeconomía, una obra que refleja la afinidad entre el mandatario y quien ahora será una de las principales voces del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei estuvo este miércoles en la Casa Rosada antes de su viaje a España para coordinar con Ravier cómo se llevará adelante la comunicación del Gobierno a partir de su llegada.

En sus primeras declaraciones tras aceptar el cargo, Ravier aseguró que encarará la función con "transparencia, información y rigor técnico". También afirmó que asume la responsabilidad "con humildad" y consciente de la relevancia institucional del puesto.

El nuevo vocero tendrá la tarea de explicar y difundir las políticas económicas del Gobierno en un contexto en el que la administración libertaria busca consolidar su relato sobre la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

Al despedirse de su banca, el economista agradeció a los ciudadanos de La Pampa por el respaldo recibido en las elecciones y aseguró que ejerció su mandato con la misma convicción con la que defendió las ideas liberales durante su carrera académica y política.

Ravier reemplazará a Manuel Adorni en las tareas de comunicación diaria del Gobierno. El jefe de Gabinete atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, situación que redujo significativamente sus apariciones públicas como vocero de la administración nacional.