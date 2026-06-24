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Adrián Ravier dejó su banca en Diputados y asumirá el viernes como vocero presidencial

La Cámara de Diputados aceptó este miércoles la renuncia del economista, que reemplazará a Manuel Adorni al frente de la comunicación del Gobierno de Javier Milei. Su presentación oficial será este viernes en Casa Rosada y el próximo martes brindará su primera conferencia de prensa como portavoz.

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Adrián Ravier renunció a su banca por La Pampa en la Cámara de Diputados y este viernes será presentado oficialmente como nuevo vocero presidencial. (Foto: archivo).

Adrián Ravier renunció a su banca por La Pampa en la Cámara de Diputados y este viernes será presentado oficialmente como nuevo vocero presidencial. (Foto: archivo).

Adrián Ravier dejó este miércoles su banca en la Cámara de Diputados y quedó formalmente habilitado para asumir como nuevo vocero presidencial del Gobierno del presidente Javier Milei. La renuncia fue aceptada por el cuerpo legislativo y, en su lugar, juró el diputado Martín Matzkin.

Leé también Javier Milei designó como nuevo vocero presidencial a Adrián Ravier
Javier Milei, junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier (Foto: archivo).

La presentación oficial de Ravier en la Casa Rosada está prevista para el próximo viernes a las 11. Según anunció el propio economista, el acto será transmitido en vivo y contará con acceso para los periodistas acreditados. Además, el martes 30 de junio encabezará su primera conferencia de prensa como portavoz del Gobierno en la que responderá preguntas de los periodistas acreditados.

Ravier reemplazar&aacute; a Adorni en su cargo de vocero presidencial. (Foto: archivo).

Ravier reemplazará a Adorni en su cargo de vocero presidencial. (Foto: archivo).

La llegada de Ravier a la vocería había sido anticipada este lunes por Adorni. El presidente Javier Milei se refirió a su llegada al frente de la comunicación del gobierno durante una actividad en la Fundación Faro que tuvo lugar anoche. Allí destacó el perfil académico del economista y su capacidad para comunicar conceptos económicos complejos a un público más amplio.

"La llegada de Adrián como divulgador económico es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el debate de economistas y puedan llegar a los argentinos", sostuvo Milei.

El vínculo entre ambos también se extiende al plano intelectual. Recientemente publicaron en conjunto el libro La batalla por la macroeconomía, una obra que refleja la afinidad entre el mandatario y quien ahora será una de las principales voces del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei estuvo este miércoles en la Casa Rosada antes de su viaje a España para coordinar con Ravier cómo se llevará adelante la comunicación del Gobierno a partir de su llegada.

En sus primeras declaraciones tras aceptar el cargo, Ravier aseguró que encarará la función con "transparencia, información y rigor técnico". También afirmó que asume la responsabilidad "con humildad" y consciente de la relevancia institucional del puesto.

El nuevo vocero tendrá la tarea de explicar y difundir las políticas económicas del Gobierno en un contexto en el que la administración libertaria busca consolidar su relato sobre la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

Al despedirse de su banca, el economista agradeció a los ciudadanos de La Pampa por el respaldo recibido en las elecciones y aseguró que ejerció su mandato con la misma convicción con la que defendió las ideas liberales durante su carrera académica y política.

Ravier reemplazará a Manuel Adorni en las tareas de comunicación diaria del Gobierno. El jefe de Gabinete atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, situación que redujo significativamente sus apariciones públicas como vocero de la administración nacional.

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