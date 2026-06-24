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Los audios de la madre de Agostina Vega en los momentos más críticos: "El último que la vio..."

Melisa Heredia habló con otra persona en medio de la desaparición de su hija y le comentó sus sospechas en el rol de Barrelier. “Mi hija estuvo con Claudio”, le comentó.

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Qué dicen los nuevos audios de la mamá de Agostina Vega. (Foto: archivo)

Qué dicen los nuevos audios de la mamá de Agostina Vega. (Foto: archivo)

El levantamiento del secreto de sumario en el caso del femicidio de Agostina Vega dejó expuesto a la luz los desesperados audios de la búsqueda de la menor por parte de su madre y su cruce con el principal imputado Claudio Barrelier. Melisa Heredia le escribió al asesino pidiendo datos para poder dar con el paradero de su hija y a otras personas que ahora trascendieron.

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En A24 mostraron los audios en el que primero la madre de la adolescente le pidió a Barrelier: “Movente, traeme la patente del auto que se la llevó, porque sino voy yo a pedir las cámaras”, en tanto el imputado contestó: “Me estoy moviendo, me desmayé porque no daba más, porque también estoy mal con todo esto”.

Luego de los audios desesperados en donde la madre de Agostina le dio el ultimátum de “media hora” para que aparezca la patente de supuesto auto que se había llevado a Agostina, en A24 dieron nuevas revelaciones.

Melisa Heredia también le mandó un audio a Emiliano, un amigo en común con Barrelier, al que le dijo sobre Agostina: “Desapareció anoche y no la encuentro, supuestamente está con un pendejo y la está buscando la policía”. El interlocutor le contestó: “Pasé su foto pero no la han visto y dejé una nota que me avisaran cualquier cosa”.

No tenemos novedades de Agos, pero sí el último que la vio, según el remisero que la llevó, fue Claudio y mi hija estuvo con él”, indicó Melisa angustiada en otro audio horas más tarde. “De esto no digas nada porque Claudio no sabe nada”, cerró en otro momento, con otro tono más recuperado, entendiendo que Barrelier aún no era culpable.

El tenso cruce entre la madre de Agostian y Barrelier

“Mirá si le pasó algo Claudio, por favor te lo pido, movete porque si no voy yo hasta tu casa, voy yo hasta tu casa, y pido yo las cámaras a los vecinos, no me hagas que haga esto, por favor movete”, dijo en otro tramo del audio que trasendió en entre Melina Hereria y el principal implicado en la causa.

En ese contexto, le solicitó que averiguara "la patente del supuesto automóvil" de color rojo que él mencionó en las primeras horas de la desaparición de Agostina. Un minuto después, Barrelier respondió mediante otro audio.

Allí aseguró que estaba "colaborando con la búsqueda" y sostuvo que también se encontraba afectado por la situación. “Gorda, me estoy moviendo, no te pensés que estoy bien”, fue una de las respuestas que quedaron registradas en la causa.

A las 17:22, Barrelier volvió mandar un mensaje y aseguró que estaba intentando colaborar: “No me digas así, porque sí estoy moviéndome, me desmayé porque no daba más. Pero sí me estoy moviendo, ahí estoy con todo eso, ahí estoy con todo eso”.

Boludo tengo ochocientos mil contactos en la Policía, y están buscando en otro lado, menos en donde tienen que buscar. Claudio por favor conseguime la patente del auto, dale movete”, cerró la mujer en el audio.

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