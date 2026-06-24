Los audios de la madre de Agostina Vega en los momentos más críticos: "El último que la vio..."

“No tenemos novedades de Agos, pero sí el último que la vio, según el remisero que la llevó, fue Claudio y mi hija estuvo con él”, indicó Melisa angustiada en otro audio horas más tarde. “De esto no digas nada porque Claudio no sabe nada”, cerró en otro momento, con otro tono más recuperado, entendiendo que Barrelier aún no era culpable.

El tenso cruce entre la madre de Agostian y Barrelier

“Mirá si le pasó algo Claudio, por favor te lo pido, movete porque si no voy yo hasta tu casa, voy yo hasta tu casa, y pido yo las cámaras a los vecinos, no me hagas que haga esto, por favor movete”, dijo en otro tramo del audio que trasendió en entre Melina Hereria y el principal implicado en la causa.

En ese contexto, le solicitó que averiguara "la patente del supuesto automóvil" de color rojo que él mencionó en las primeras horas de la desaparición de Agostina. Un minuto después, Barrelier respondió mediante otro audio.

Allí aseguró que estaba "colaborando con la búsqueda" y sostuvo que también se encontraba afectado por la situación. “Gorda, me estoy moviendo, no te pensés que estoy bien”, fue una de las respuestas que quedaron registradas en la causa.

A las 17:22, Barrelier volvió mandar un mensaje y aseguró que estaba intentando colaborar: “No me digas así, porque sí estoy moviéndome, me desmayé porque no daba más. Pero sí me estoy moviendo, ahí estoy con todo eso, ahí estoy con todo eso”.

“Boludo tengo ochocientos mil contactos en la Policía, y están buscando en otro lado, menos en donde tienen que buscar. Claudio por favor conseguime la patente del auto, dale movete”, cerró la mujer en el audio.