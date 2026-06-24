El testigo que puede complicar a Jésica Cirio en la Justicia: "Hay videos de..."

Una gran repercusión generaron los videos que aparecieron de Jésica Cirio donde se la ve junto a varios bolsos repletos de dólares guardados en el interior de un armario en su departamento del barrio porteño de Las Cañitas.
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El periodista Diego Suárez habló con PrimiciasYA sobre la aparición de nuevos videos que podrían complicar a Jésica Cirio, luego de la difusión de las imágenes en las que se observan bolsos repletos de dólares en un departamento de Las Cañitas.
Una gran repercusión generaron los videos que aparecieron de Jésica Cirio donde se la ve junto a varios bolsos repletos de dólares guardados en el interior de un armario en su departamento del barrio porteño de Las Cañitas.
En el operativo fueron secuestrados armas, dinero en efectivo, relojes de lujo, dispositivos electrónicos y documentación que ahora será incorporada a la causa que investiga el patrimonio del ex funcionario bonaerense Martín Insaurralde.
En ese contexto, el escándalo sumó un nuevo capítulo. El periodista Diego Suárez reveló en PrimiciasYa (América TV) que existirían otros videos que podrían comprometer aún más a la empresaria. Según explicó, el material formaría parte de una serie de registros que todavía no salieron a la luz y que podrían aportar nuevos elementos a la investigación.
El periodista aseguró que en las próximas horas deberá declarar y, antes de hacerlo, reveló algunos detalles sobre el material audiovisual que habría visto y que, según su versión, podría resultar comprometedor. "Declaro mañana. Ferrante es el marido de la hermana que falleció en una situación rara, donde Jésica tuvo que salir a dar un comunicado. Hace una semana murió Ferrante. Quiero dar este dato que no es menor", expresó.
Luego, Suárez aseguró que existen otros registros además del video que se hizo público y remarcó que el contenido sería incluso más delicado: "Videos hay. De plata, de peores cosas. No vi nada de intimidad. Piccirillo siempre me habló bien de Cirio. Nunca un video sexual. Hay otros. De extorsión, de plata. Tienen que ver con el vínculo y estos videos que tienen que ver con los que vimos".
Por último, el periodista explicó cómo accedió a esas imágenes y aclaró que no pudo verificar todos los detalles del material. "Piccirillo me cuenta y muestra esos videos en relación con este video y me explica. Este video, que yo veo en uno de los teléfonos, lo escucho sin audio. Hay otros que no sé si tienen audio o no, porque me los mostraba para decirme que eran así", siguió, dejando abierta la incógnita sobre el contenido de esos registros que todavía no salieron a la luz.
Al profundizar sobre el material que habría tenido oportunidad de ver, Suárez hizo referencia a distintas grabaciones que, según aseguró, estarían vinculadas entre sí y aportarían más contexto a la historia que salió a la luz en los últimos días: "Un video de una mesa, otro con una extorsión para que este video no trascienda. Lo llegaron a tener dos o tres personas. En una caja de zapatos se entregó un millón de dólares".
Luego de la fuerte repercusión que generaron las imágenes en las que se la ve registrando una importante cantidad de dólares guardados en un vestidor, Jésica Cirio decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. La modelo y conductora se expresó públicamente a través de sus redes sociales, donde compartió un extenso comunicado para responder a la controversia.
La difusión del material provocó un intenso debate y multiplicó las especulaciones en las redes sociales. Frente a ese escenario, Cirio sostuvo que las imágenes forman parte de archivos privados a los que terceros habrían accedido de manera ilegal y aseguró que viene denunciando esta situación desde hace tiempo ante la Justicia.
Además, remarcó que habría sido víctima de intentos de extorsión vinculados con la difusión de contenido personal y cuestionó la manera en que se presentaron públicamente los videos. Según explicó, las grabaciones habrían sido editadas y difundidas fuera de contexto.
A continuación, el comunicado:
Como respuesta a la nota publicada en el día de la fecha por el Diario La Nación en su versión web, suscripta por el periodista Diego Cabot, es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobra ilícitas. Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales.
Mediante esa vía, se me intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado. Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocmiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58, , lo cual dio inicio a la formación de la causa caratulada CIRIO. Jessica s/d extorsión.
Con ello se desmustra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes de que estsa cuestión fuera insinuada por los medios de comuncación hace muy poco tiempo.
Debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes.
Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia.