Pedijo los dos primeros triunfos de Argentina en el Mundial 2026 y ahora dijo quién será el campeón

Un cuadro ideal rumbo al bicampeonato

La predicción también incluye cada una de las instancias eliminatorias. En dieciseisavos de final, Argentina eliminaría a Uruguay tras imponerse por 2-0 en una nueva edición del clásico rioplatense.

Ya en octavos, el conjunto de Scaloni derrotaría a Irán por 3-0. En cuartos de final dejaría en el camino a Portugal con un triunfo por 2-1 y repetiría ese mismo resultado frente a Inglaterra en semifinales para asegurarse un lugar en la definición.

De acuerdo con ese escenario, la final enfrentaría a Argentina y España, un duelo que muchos imaginaban como una posible Finalissima que nunca llegó a disputarse. El pronóstico indica un triunfo argentino por 2-1 para conquistar un nuevo título mundial.

Messi, la gran figura según la predicción

El usuario también proyectó un torneo sobresaliente para Lionel Messi. En su publicación asegura que el capitán argentino terminaría como el mejor jugador del Mundial, además de consagrarse como máximo goleador y líder en asistencias.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las respuestas no tardaron en aparecer. Miles de usuarios reaccionaron con mensajes cargados de ilusión y superstición, entre ellos los clásicos "anulo mufa", "ojalá pase" y "sería histórico", mientras el posteo seguía sumando reproducciones y compartidos.