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Pedijo los dos primeros triunfos de Argentina en el Mundial 2026 y ahora dijo quién será el campeón

La publicación se volvió tendencia después de coincidir con los primeros marcadores de la Albiceleste. Cuáles son los resultados que anticipa para el resto del certamen.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
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Lionel Messi

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina (Foto: archivo).

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una publicación en X comenzó a multiplicarse entre los hinchas de la Selección Argentina por un motivo muy particular. Un usuario difundió una predicción completa del recorrido del equipo de Lionel Scaloni y llamó la atención luego de acertar los marcadores de los dos primeros partidos del certamen.

Leé también Los cuatro récords Guinness que rompió Messi tras su doblete ante Austria en el Mundial 2026
Los récords que quebró Messi. (Fuente: Reuters).

Según ese pronóstico, Argentina finalizará como líder invicto del Grupo J. El recorrido, que ya comenzó con una victoria por 3-0 frente a Argelia y un triunfo 2-0 sobre Austria, concluirá la fase de grupos con un contundente 4-0 ante Jordania.

Lo que convirtió la publicación en un fenómeno viral fue que los dos primeros resultados coincidieron exactamente con los marcadores previstos por el usuario, lo que disparó miles de reacciones en las redes sociales.

Un cuadro ideal rumbo al bicampeonato

La predicción también incluye cada una de las instancias eliminatorias. En dieciseisavos de final, Argentina eliminaría a Uruguay tras imponerse por 2-0 en una nueva edición del clásico rioplatense.

Ya en octavos, el conjunto de Scaloni derrotaría a Irán por 3-0. En cuartos de final dejaría en el camino a Portugal con un triunfo por 2-1 y repetiría ese mismo resultado frente a Inglaterra en semifinales para asegurarse un lugar en la definición.

De acuerdo con ese escenario, la final enfrentaría a Argentina y España, un duelo que muchos imaginaban como una posible Finalissima que nunca llegó a disputarse. El pronóstico indica un triunfo argentino por 2-1 para conquistar un nuevo título mundial.

Messi, la gran figura según la predicción

El usuario también proyectó un torneo sobresaliente para Lionel Messi. En su publicación asegura que el capitán argentino terminaría como el mejor jugador del Mundial, además de consagrarse como máximo goleador y líder en asistencias.

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, las respuestas no tardaron en aparecer. Miles de usuarios reaccionaron con mensajes cargados de ilusión y superstición, entre ellos los clásicos "anulo mufa", "ojalá pase" y "sería histórico", mientras el posteo seguía sumando reproducciones y compartidos.

Rubén Giedrys
Por Rubén Giedrys
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