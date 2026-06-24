Perú: Keiko Fujimori quedó al borde de la victoria y su rival anunció que desconocerá su gobierno

Roberto Sánchez rechazó los resultados oficiales y denunció irregularidades en el proceso electoral. (Foto: Reuters)

Cuarto intento para llegar a la presidencia

Fujimori llega a esta instancia en su cuarto intento por alcanzar la presidencia. Hija del expresidente Alberto Fujimori, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la política peruana durante las últimas dos décadas.

El exmandatario gobernó Perú entre 1990 y 2000 y falleció en 2024, luego de haber cumplido una condena de 15 años de prisión por delitos relacionados con corrupción y violaciones a los derechos humanos. Entre los casos por los que fue condenado se encuentran las matanzas de Masacre de Barrios Altos y Masacre de La Cantuta, cometidas por un escuadrón militar durante su gobierno.

La palabra de Sánchez

Pese a la diferencia reflejada en el escrutinio oficial, Sánchez rechazó los resultados y denunció irregularidades en el proceso electoral. El dirigente no presentó pruebas concretas, pero sostuvo que se estaría desarrollando un fraude.

“Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, afirmó.

Según explicó, sus cuestionamientos apuntan principalmente al voto emitido por ciudadanos peruanos residentes en el exterior. En países como Estados Unidos y Japón, la candidata de Fuerza Popular superó el 63% de los sufragios.

Sánchez también adelantó que impulsará una “lucha democrática en el marco de la ley y de la Constitución” frente a los resultados electorales.

El dirigente se desempeñó como ministro durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple una condena de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión.

Las declaraciones del candidato opositor generan preocupación en medio de la prolongada crisis política que atraviesa Perú. Desde 2018, el país tuvo ocho presidentes como consecuencia de renuncias, destituciones y sucesivas disputas institucionales.

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y compañero de fórmula presidencial, calificó la postura de Sánchez como “antidemocrática”. (Foto: Reuters)

Hasta el momento, Fujimori evitó responder de manera directa a las acusaciones de fraude. Quien sí se expresó fue Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y compañero de fórmula presidencial, que calificó la postura de Sánchez como “antidemocrática”.