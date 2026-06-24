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Perú: Keiko Fujimori quedó al borde de la victoria y su rival anunció que desconocerá su gobierno

La candidata de Fuerza Popular obtuvo una ventaja que aparece como irreversible con el 99,86% de las actas escrutadas. Roberto Sánchez rechazó los resultados oficiales, denunció irregularidades y anticipó que no reconocerá un eventual gobierno de la dirigente conservadora.

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La candidata de Fuerza Popular obtuvo una ventaja que aparece como irreversible con el 99

La candidata de Fuerza Popular obtuvo una ventaja que aparece como irreversible con el 99,86% de las actas escrutadas. (Foto: archivo)

Keiko Fujimori quedó a un paso de convertirse en la próxima presidenta de Perú luego de obtener una ventaja que, con el escrutinio prácticamente finalizado, se presenta como irreversible. Mientras tanto, Roberto Sánchez denunció un supuesto fraude electoral y aseguró que no reconocerá una eventual gestión encabezada por la candidata de Fuerza Popular.

Leé también ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Cuándo se conocerá el resultado final de las elecciones en Perú
El recuento de votos aún no finalizó y Perú no sabe quien será su próximo presidente. (Foto: Reuters)

Con el 99,86% de las actas contabilizadas, Fujimori alcanzaba el 50,118% de los votos frente al 49,882% obtenido por Sánchez, de acuerdo con los datos difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Roberto Sánchez aseguró que no reconocerá una eventual gestión encabezada por la candidata de Fuerza Popular. (Foto: Reuters)

Roberto Sánchez aseguró que no reconocerá una eventual gestión encabezada por la candidata de Fuerza Popular. (Foto: Reuters)

Cómo sigue el conteo de votos

La diferencia supera los 43.000 sufragios cuando restan contabilizar poco más de 39.300 votos, una distancia que deja a la candidata conservadora muy cerca de la proclamación oficial.

Si la tendencia se confirma, Fujimori será declarada presidenta electa de Perú. Las autoridades electorales aún no informaron la fecha de oficialización del resultado, aunque el plazo máximo para hacerlo vence el 15 de julio.

Roberto Sánchez rechazó los resultados oficiales y denunció irregularidades en el proceso electoral. (Foto: Reuters)

Roberto Sánchez rechazó los resultados oficiales y denunció irregularidades en el proceso electoral. (Foto: Reuters)

Cuarto intento para llegar a la presidencia

Fujimori llega a esta instancia en su cuarto intento por alcanzar la presidencia. Hija del expresidente Alberto Fujimori, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la política peruana durante las últimas dos décadas.

El exmandatario gobernó Perú entre 1990 y 2000 y falleció en 2024, luego de haber cumplido una condena de 15 años de prisión por delitos relacionados con corrupción y violaciones a los derechos humanos. Entre los casos por los que fue condenado se encuentran las matanzas de Masacre de Barrios Altos y Masacre de La Cantuta, cometidas por un escuadrón militar durante su gobierno.

La palabra de Sánchez

Pese a la diferencia reflejada en el escrutinio oficial, Sánchez rechazó los resultados y denunció irregularidades en el proceso electoral. El dirigente no presentó pruebas concretas, pero sostuvo que se estaría desarrollando un fraude.

“Nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, afirmó.

Según explicó, sus cuestionamientos apuntan principalmente al voto emitido por ciudadanos peruanos residentes en el exterior. En países como Estados Unidos y Japón, la candidata de Fuerza Popular superó el 63% de los sufragios.

Sánchez también adelantó que impulsará una “lucha democrática en el marco de la ley y de la Constitución” frente a los resultados electorales.

El dirigente se desempeñó como ministro durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente cumple una condena de 11 años de prisión por el delito de conspiración para rebelión.

Las declaraciones del candidato opositor generan preocupación en medio de la prolongada crisis política que atraviesa Perú. Desde 2018, el país tuvo ocho presidentes como consecuencia de renuncias, destituciones y sucesivas disputas institucionales.

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y compañero de fórmula presidencial, calificó la postura de Sánchez como “antidemocrática”. (Foto: Reuters)

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y compañero de fórmula presidencial, calificó la postura de Sánchez como “antidemocrática”. (Foto: Reuters)

Hasta el momento, Fujimori evitó responder de manera directa a las acusaciones de fraude. Quien sí se expresó fue Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y compañero de fórmula presidencial, que calificó la postura de Sánchez como “antidemocrática”.

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