La desgarradora súplica de la mamá de Agostina Vega a Claudio Barrelier mientras buscaba a su hija

Entre lágrimas, además de pedirles a Barrelier que actuara "como si se tratara de tu hija", le reclamó que se moviera con urgencia para obtener datos que permitieran orientar la búsqueda. La desesperación aumentó cuando insistió en que la joven seguía sin aparecer y advirtió que "las autoridades podrían estar buscando en lugares equivocados".

“Mirá si le pasó algo Claudio, por favor te lo pido, movete porque si no voy yo hasta tu casa, voy yo hasta tu casa, y pido yo las cámaras a los vecinos, no me hagas que haga esto, por favor movete”, agregó en otro tramo del audio.

En ese contexto, le solicitó que averiguara "la patente del supuesto automóvil" de color rojo que él mencionó en las primeras horas de la desaparición de Agostina. Un minuto después, Barrelier respondió mediante otro audio.

Allí aseguró que estaba "colaborando con la búsqueda" y sostuvo que también se encontraba afectado por la situación. “Gorda, me estoy moviendo, no te pensés que estoy bien”, fue una de las respuestas que quedaron registradas en la causa.

Sin embargo, Melisa Heredia volvió a insistir y le reprochó que recién se había despertado. Además, le exigió información concreta sobre el vehículo, al recordar que él había hablado de un Volkswagen Gol rojo.

La mujer también expresó su temor de que a Agostina le hubiera ocurrido "algo grave" y advirtió que, si era necesario, ella misma iría a pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad a los vecinos.

“Tenés media hora para conseguir la patente”

Minutos después, la madre de Agostina elevó el tono de su reclamo y le dio un plazo para aportar datos sobre el automóvil. “Claudio, tenés media hora para que me consigas la patente del auto”, le exigió en otro mensaje de voz.

A las 17:22, Barrelier volvió a responderle y aseguró que estaba intentando colaborar: “No me digas así, porque sí estoy moviéndome, me desmayé porque no daba más. Pero sí me estoy moviendo, ahí estoy con todo eso, ahí estoy con todo eso”.

“Boludo tengo ochocientos mil contactos en la Policía, y están buscando en otro lado, menos en donde tienen que buscar. Claudio por favor conseguime la patente del auto, dale movete”, cerró la mujer en el audio.

Los audios, una pieza clave en la causa

Los intercambios quedaron incorporados al expediente judicial y forman parte de las pruebas que analizan los investigadores para reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina Vega.

Mientras avanza la investigación, la Justicia busca determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas y esclarecer el rol que tuvieron durante los momentos previos y posteriores al crimen que conmocionó a Córdoba.