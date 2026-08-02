Un fuerte temporal volvió a complicar la situación en la alta montaña mendocina. Más de 200 turistas debieron ser evacuados este sábado desde la zona de Puente del Inca, luego de que se intensificaran el viento blanco y las precipitaciones de nieve.
El operativo se activó en Puente del Inca ante el empeoramiento de las condiciones climáticas. El Paso Internacional Cristo Redentor sigue cerrado y esperan reabrirlo la próxima semana.
Temporal extremo en Mendoza: evacuaron a más de 200 turistas por el avance del viento blanco
Un fuerte temporal volvió a complicar la situación en la alta montaña mendocina. Más de 200 turistas debieron ser evacuados este sábado desde la zona de Puente del Inca, luego de que se intensificaran el viento blanco y las precipitaciones de nieve.
El operativo se activó de manera preventiva ante el deterioro de las condiciones meteorológicas y tuvo como objetivo evitar que los visitantes quedaran expuestos a una situación de riesgo. Los turistas fueron trasladados hacia Penitentes, donde se concentró una importante cantidad de personas debido a las actividades vinculadas con la nieve y al movimiento registrado en las inmediaciones del centro de esquí Penitentes Park.
La decisión de realizar la evacuación se tomó durante la tarde, cuando el fenómeno comenzó a ganar intensidad. Las autoridades buscaron evitar que se repitieran episodios como los registrados días atrás en la cordillera de Catamarca, donde alrededor de 200 turistas tuvieron que ser rescatados luego de quedar varados mientras intentaban llegar al Balcón del Pissis.
La Gendarmería Nacional fue una de las fuerzas que intervino en el procedimiento junto con los equipos de emergencia. El objetivo fue despejar progresivamente la zona de Puente del Inca y trasladar a los visitantes hacia sectores más seguros.
En una de sus primeras comunicaciones, Gendarmería advirtió sobre el avance del fenómeno y recomendó retirar a los turistas del área: “Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas”.
Posteriormente, las autoridades coordinaron el traslado de las personas que permanecían en el lugar ante la combinación de fuertes ráfagas y precipitaciones níveas.
El operativo estuvo encabezado por los servicios de emergencia y efectivos de Gendarmería, que acompañaron a los visitantes durante el desplazamiento. El temporal comenzó a intensificarse cerca del mediodía, después de que miles de personas fueran habilitadas para ascender desde Uspallata.
El episodio se produjo en el marco de un evento climático que afecta a la provincia de Mendoza desde mediados de julio y que mantiene bajo vigilancia permanente a distintos puntos de la cordillera.
Desde el comienzo del temporal, más de 300 personas debieron ser evacuadas en diferentes sectores de la alta montaña mendocina.
Entre las zonas que registraron procedimientos de asistencia y evacuación se encuentran Las Cuevas, Puente del Inca, Penitentes, Horcones, Punta de Vacas y el parque de nieve Los Puquios.
Mientras continúan las condiciones adversas en la cordillera, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado al tránsito.
Las autoridades evalúan la evolución del clima y estiman que el cruce internacional podría volver a habilitarse a mediados de la próxima semana, aunque la reapertura dependerá de las condiciones de seguridad en la ruta y del estado del corredor internacional.