Temporal extremo en Mendoza: evacuaron a más de 200 turistas por el avance del viento blanco

En una de sus primeras comunicaciones, Gendarmería advirtió sobre el avance del fenómeno y recomendó retirar a los turistas del área: “Sector de Puente del Inca, viento blanco y temporal ingresando, se recomienda el barrido de los turistas”.

Posteriormente, las autoridades coordinaron el traslado de las personas que permanecían en el lugar ante la combinación de fuertes ráfagas y precipitaciones níveas.

El operativo estuvo encabezado por los servicios de emergencia y efectivos de Gendarmería, que acompañaron a los visitantes durante el desplazamiento. El temporal comenzó a intensificarse cerca del mediodía, después de que miles de personas fueran habilitadas para ascender desde Uspallata.

Más de 300 evacuados desde el inicio del temporal

El episodio se produjo en el marco de un evento climático que afecta a la provincia de Mendoza desde mediados de julio y que mantiene bajo vigilancia permanente a distintos puntos de la cordillera.

Desde el comienzo del temporal, más de 300 personas debieron ser evacuadas en diferentes sectores de la alta montaña mendocina.

Entre las zonas que registraron procedimientos de asistencia y evacuación se encuentran Las Cuevas, Puente del Inca, Penitentes, Horcones, Punta de Vacas y el parque de nieve Los Puquios.

El Paso Internacional Cristo Redentor sigue cerrado

Mientras continúan las condiciones adversas en la cordillera, el Paso Internacional Cristo Redentor permanece cerrado al tránsito.

Las autoridades evalúan la evolución del clima y estiman que el cruce internacional podría volver a habilitarse a mediados de la próxima semana, aunque la reapertura dependerá de las condiciones de seguridad en la ruta y del estado del corredor internacional.