Un amigo de Matías Álvarez defendió al hermano de la presunta asesina: el emotivo descargo en redes

El amigo explicó que la imagen reflejaba una relación que había comenzado durante la adolescencia y que se mantuvo hasta el último día de la vida de Matías. “En esta foto estamos nosotros tres, hace aproximadamente 15 años. Así de unidos fuimos hasta el último día”, expresó.

También recordó el apodo afectuoso con el que la víctima se refería a Facundo: “su doctorcito”. De acuerdo con Achinelli, Matías lo quería profundamente y lo consideraba uno de los integrantes fundamentales de su círculo íntimo.

“Él hizo lo que cualquier amigo hubiera intentado hacer”

El punto central del mensaje fue la defensa de la conducta de Facundo después de la puñalada. Según la reconstrucción conocida hasta el momento, el joven llegó hasta la vivienda y trasladó a Matías en un vehículo particular al hospital. Allí, los médicos intentaron salvarlo mediante una intervención quirúrgica, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida.

Achinelli sostuvo que Facundo actuó frente a una emergencia y que su principal objetivo fue mantener con vida a su amigo. “Él hizo lo que cualquier amigo hubiera intentado hacer en una situación así: tratar de salvarlo por sobre todas las cosas”, escribió.

Además, aseguró que le resulta doloroso observar los ataques que recibe en redes sociales de parte de personas que, según señaló, desconocen el vínculo que mantenían. “Me duele mucho ver cómo lo están atacando y cómo tanta gente habla sin conocer la realidad”, agregó.

Victoria Cantero.

El pedido para que la Justicia determine qué ocurrió

Achinelli aclaró que su publicación no pretende condicionar la investigación ni pedirle a la sociedad que se pronuncie sobre la inocencia de ninguna persona. Por el contrario, sostuvo que las eventuales responsabilidades deben ser establecidas mediante las pruebas incorporadas al expediente.

“No les pido que se pongan de su lado ni que crean que es inocente. Lo único que les pido es que tengan el respeto suficiente para mantenerse al margen y dejar que sean la Justicia y el tiempo quienes determinen lo que realmente pasó”, manifestó.

La aclaración cobra relevancia debido a que Facundo fue mencionado en los cuestionamientos públicos formulados por la familia de la víctima. Entre otros puntos, los allegados pidieron que se investiguen las comunicaciones realizadas después del ataque y que sea peritado el vehículo utilizado para trasladar a Matías.

Esas solicitudes no implican por sí mismas una acusación penal. Corresponderá a la Fiscalía determinar qué medidas son necesarias para reconstruir la secuencia completa.

“El escrache social muchas veces no es justo”

El amigo de Matías también reflexionó sobre las consecuencias de los señalamientos públicos realizados antes de que avance la investigación. “El escrache social es muy fuerte y, muchas veces, no es justo”, advirtió.

Achinelli consideró que, si Matías estuviera vivo, también defendería a Facundo de las acusaciones fundadas únicamente en su vínculo familiar con la detenida.

En uno de los tramos más contundentes del mensaje, escribió: “Él no tuvo la culpa de tener una hermana asesina”. La expresión refleja la posición personal del amigo de la víctima: Victoria Cantero continúa imputada y detenida, pero su responsabilidad penal todavía debe ser determinada por la Justicia.

El dolor de Facundo por la muerte de su amigo

Según Achinelli, Facundo atraviesa un profundo sufrimiento, no solo por la situación judicial de su hermana, sino principalmente por haber perdido a una de las personas más importantes de su vida. “Hoy está destrozado, y no por su hermana, sino porque perdió a un hermano del alma que Dios le dio”, afirmó.

Luego recordó algunas de las actividades que compartían: “Perdió a su compañero de pesca, a su compañero de vida, a uno de sus mejores amigos. Julián vivió por y para sus amigos. Y sé que no le gustaría ver que hoy estén castigando a uno de los que más amó en esta vida”, expresó.

Cómo ocurrió el crimen de Matías Álvarez

Chats de denuncias previas de Matías Álvarez a sus amigos por maltratos de Victoria Cantero.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la hipótesis inicial de la investigación, Matías recibió una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero.

Después del ataque fue trasladado al Hospital Julio C. Perrando. Los médicos lo sometieron a una cirugía de urgencia, pero falleció como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Cantero quedó detenida y a disposición de la fiscalía interviniente. La causa busca establecer cómo comenzó la discusión, cuál fue la mecánica exacta de la agresión y qué ocurrió dentro de la casa antes y después de la herida mortal.

Los interrogantes que todavía rodean la investigación

Victoria Cantero, detenida por el crimen de Matías Julián Álvarez.

La familia de Matías reclamó que se esclarezcan distintas circunstancias posteriores al ataque. Uno de los puntos controvertidos es quién realizó el llamado para pedir ayuda. Los allegados denunciaron que existirían versiones diferentes: una indica que fue Matías quien se comunicó con Facundo y otra sostiene que la llamada fue realizada por Victoria.

También aseguraron que el celular de la víctima y una suma de dinero que guardaba como ahorro desaparecieron de la vivienda. El teléfono, según la familia, habría permanecido encendido durante algunas horas después del fallecimiento y luego dejó de ser localizado.

Además, pidieron que el vehículo utilizado para trasladar a Matías sea secuestrado y sometido a peritajes. El objetivo es reconstruir el recorrido, verificar posibles rastros y establecer los horarios de la secuencia.

Chats y fotografías bajo análisis

Amigos y familiares también comenzaron a difundir conversaciones y fotografías que, según sostienen, reflejarían episodios previos de violencia dentro de la pareja. En una de las capturas puede leerse la pregunta “¿Te pegó otra vez?”, mientras otras imágenes muestran a Matías con lesiones visibles en el rostro.

Sin embargo, ese material todavía debe ser autenticado, contextualizado e incorporado formalmente al expediente para adquirir valor probatorio.

En ese escenario, el mensaje de Achinelli buscó poner un límite a los señalamientos contra Facundo sin dejar de sostener el reclamo de justicia por Matías. “Respeten el duelo. Dejen que el tiempo, la Justicia y Dios pongan a cada uno en el lugar que le corresponde”, concluyó.