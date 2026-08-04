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Flor Vigna expuso el desopilante accidente sexual que vivió: "Se me quedó..."

Flor Vigna abrió la puerta a sus vivencias íntimas y les contó a sus compañeros de La Casa de los Famosos la insólita situación que vivió con un hombre con el que estaba saliendo.

4 ago 2026, 22:20
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Flor Vigna expuso el desopilante accidente sexual que vivió: Se me quedó...

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Flor Vigna sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al compartir una desopilante anécdota íntima que vivió con un hombre con el que estaba saliendo. El relato rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre los seguidores del reality.

La bailarina había prometido aportar contenido al reality y, por lo visto, comenzó a cumplirlo con relatos de experiencias personales que rápidamente llamaron la atención de sus compañeros. Lejos de guardarse detalles, la ex de Luciano Castro terminó revelando: “Hace poquito estuve saliendo con un chico que es muy bueno. Pero se me quedó el condón adentro ”.

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Luego explicó cómo fue aquella situación y el contexto en el que ocurrió: “Fue muy gracioso porque no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Cuando estudiamos fue re lindo todo, yo estaba re feliz de que había podido acabar. Lo sentí como un logro de soltera”.

Más adelante, recordó el momento en el que se dio cuenta de lo sucedido: “Cuando salgo le digo ¿Dónde está el preservativo? “.

Según relató, ambos intentaron encontrarlo y resolver la situación: “Él me dijo yo lo busco en la cama y vos buscarlo en el baño. Lo buscaba y no lo encontraba”.

La participante del reality continuó con la anécdota y contó la reacción de él al intentar solucionar el inconveniente: “Entonces, me metió la mano, empezó a buscar y no lo encontraba. y me dijo, pará, acá lo encontré Ah, no, es el bebé que está pateando”.

Finalmente, Vigna explicó cómo terminó el episodio y destacó la actitud de la persona con la que estaba. “Se me había metido muy en el fondo. Estaba tipo acá (en la garganta). Cuando lo saca dijimos tenemos que ir a comprar la pastilla del día después. Él fue súper atento y todo, pero es como que me re enloquecí ”, cerró.

Cómo se enteró Flor Vigna de la infidelidad de Luciano Castro

Flor Vigna recordó cómo descubrió una infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani y sorprendió al revelar el momento exacto en el que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Durante una entrevista en México, la cantante relató la situación que vivió y explicó que todo comenzó con un mensaje que apareció de manera inesperada en el celular de quien era su novio.

A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina, fue muy viral. Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica. Te extraño no, decía como ‘jaja qué lindo’, pero bueno me quedé ahí, me huele mal y bueno entonces me tenté y lo revisé, cosa que no hacía nunca, y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella ”, contó.

Según explicó, nunca había tenido la costumbre de revisar el teléfono de su pareja, pero en esa oportunidad decidió hacerlo porque sintió que algo no estaba bien: “Como que ella decía ‘soñé con vos’, pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel. Me dijo ‘¿qué te pasa?’. Le dije: ‘Cometí el error de revisar tu celular y vi esto’. Me dijo: ‘No, te juro que es una compañera que nada que ver ’”.

"Es que yo tampoco tengo el perfil de una mina celosa, no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato, que decís, de la intuición de nosotras ”, siguió su relato.

Por último, dejó entrever que aquella no habría sido la única situación que despertó sus sospechas: “Pero bueno y esa es la que me enteré, después no sé. Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida, que yo iba a llegar a todo lo que quiera… esos son los peores”.

     

 

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