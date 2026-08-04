Flor Vigna expuso el desopilante accidente sexual que vivió: "Se me quedó..."

Según relató, ambos intentaron encontrarlo y resolver la situación: “Él me dijo yo lo busco en la cama y vos buscarlo en el baño. Lo buscaba y no lo encontraba”.

La participante del reality continuó con la anécdota y contó la reacción de él al intentar solucionar el inconveniente: “Entonces, me metió la mano, empezó a buscar y no lo encontraba. y me dijo, pará, acá lo encontré Ah, no, es el bebé que está pateando”.

Finalmente, Vigna explicó cómo terminó el episodio y destacó la actitud de la persona con la que estaba. “Se me había metido muy en el fondo. Estaba tipo acá (en la garganta). Cuando lo saca dijimos tenemos que ir a comprar la pastilla del día después. Él fue súper atento y todo, pero es como que me re enloquecí ”, cerró.

Cómo se enteró Flor Vigna de la infidelidad de Luciano Castro

Flor Vigna recordó cómo descubrió una infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani y sorprendió al revelar el momento exacto en el que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Durante una entrevista en México, la cantante relató la situación que vivió y explicó que todo comenzó con un mensaje que apareció de manera inesperada en el celular de quien era su novio.

“A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina, fue muy viral. Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica. Te extraño no, decía como ‘jaja qué lindo’, pero bueno me quedé ahí, me huele mal y bueno entonces me tenté y lo revisé, cosa que no hacía nunca, y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella ”, contó.

Según explicó, nunca había tenido la costumbre de revisar el teléfono de su pareja, pero en esa oportunidad decidió hacerlo porque sintió que algo no estaba bien: “Como que ella decía ‘soñé con vos’, pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel. Me dijo ‘¿qué te pasa?’. Le dije: ‘Cometí el error de revisar tu celular y vi esto’. Me dijo: ‘No, te juro que es una compañera que nada que ver ’”.

"Es que yo tampoco tengo el perfil de una mina celosa, no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato, que decís, de la intuición de nosotras ”, siguió su relato.

Por último, dejó entrever que aquella no habría sido la única situación que despertó sus sospechas: “Pero bueno y esa es la que me enteré, después no sé. Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida, que yo iba a llegar a todo lo que quiera… esos son los peores”.