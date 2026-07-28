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Un fuerte sismo volvió a sacudir Mendoza: fue el segundo temblor registrado en pocas horas

El movimiento alcanzó una magnitud de 4,3 y tuvo su epicentro cerca de Potrerillos. Horas antes se había registrado otro evento sísmico de 4,1 en la provincia.

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Un fuerte sismo volvió a sacudir Mendoza: fue el segundo temblor registrado en pocas horas

Un fuerte sismo volvió a sacudir Mendoza: fue el segundo temblor registrado en pocas horas

Un temblor de magnitud 4,3 se produjo a las 3:18 de este martes en Mendoza y fue percibido en distintas localidades de la provincia debido a su escasa profundidad.

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El epicentro del temblor se ubicó a 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes (Foto: Wikipedia).

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se localizó en las inmediaciones de Potrerillos, en el departamento de Luján de Cuyo, a unos 30 kilómetros al sudoeste de la capital provincial. El movimiento ocurrió a 10 kilómetros de profundidad.

Hasta las primeras horas del día, las autoridades no habían reportado personas heridas ni daños materiales como consecuencia del fenómeno.

La poca profundidad del sismo hizo que el movimiento pudiera percibirse con claridad en distintos sectores de Mendoza, donde sorprendió a muchos vecinos mientras dormían.

Aunque generó preocupación entre la población, el evento no provocó incidentes de consideración, según la información oficial disponible.

Fue el segundo movimiento en menos de cinco horas

El sismo de la madrugada se produjo apenas unas horas después de otro registrado a las 22:37 del lunes. En esa oportunidad, el INPRES informó una magnitud de 4,1, tras corregir una estimación preliminar de 4,8, y ubicó el epicentro al oeste de El Carrizal, entre los departamentos de Tunuyán y San Martín.

Ese movimiento alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada en localidades como Tunuyán y Tupungato, donde fue percibido por personas en reposo y provocó el balanceo de objetos colgantes. En la ciudad de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín la intensidad fue III.

Durante las mismas horas, el INPRES registró otros movimientos de menor intensidad en la región de Cuyo. En San Juan se detectaron dos sismos, de magnitudes 2,9 y 3,3, mientras que en La Rioja se reportó otro evento de magnitud 2,6. Hasta el momento, ninguno de esos movimientos provocó daños ni requirió la intervención de los organismos de emergencia.

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