Un fuerte sismo volvió a sacudir Mendoza: fue el segundo temblor registrado en pocas horas

Aunque generó preocupación entre la población, el evento no provocó incidentes de consideración, según la información oficial disponible.

Fue el segundo movimiento en menos de cinco horas

El sismo de la madrugada se produjo apenas unas horas después de otro registrado a las 22:37 del lunes. En esa oportunidad, el INPRES informó una magnitud de 4,1, tras corregir una estimación preliminar de 4,8, y ubicó el epicentro al oeste de El Carrizal, entre los departamentos de Tunuyán y San Martín.

Ese movimiento alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada en localidades como Tunuyán y Tupungato, donde fue percibido por personas en reposo y provocó el balanceo de objetos colgantes. En la ciudad de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín la intensidad fue III.

Durante las mismas horas, el INPRES registró otros movimientos de menor intensidad en la región de Cuyo. En San Juan se detectaron dos sismos, de magnitudes 2,9 y 3,3, mientras que en La Rioja se reportó otro evento de magnitud 2,6. Hasta el momento, ninguno de esos movimientos provocó daños ni requirió la intervención de los organismos de emergencia.