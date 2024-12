La dolorosa declaración del hermano de Martín del Río en el juicio por el asesinato de sus padres

De pie frente a los 12 miembros del jurado, el testigo sostuvo que las pruebas que observó resultaron irrefutables, especialmente las imágenes captadas por cámaras de seguridad. Según explicó, los videos muestran al acusado dirigiéndose a la vivienda de sus padres, ubicada en Melo 1101, donde fueron asesinados José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso.

“Veo al caminante y es él. No tengo ninguna duda. Vi ese video muchas veces, 50 o 60. Es mi hermano. Esa persona es mi hermano, la conozco hace 50 años. Él camina así, un poquito torcido”, aseguró Diego, quien, durante toda su exposición, evitó mirar al acusado.

Doble crimen en Vicente López 1.jpg La imagen de una cámara de seguridad capta el momento que una persona salía de la escena del crimen. (Foto: Captura Video)

A su vez, reveló detalles del apodo de su hermano desde la infancia, “pato criollo”, y expresó con ironía: “Era porque un paso, una cagada. Pero nunca supe por qué. Le hizo honor”, deslizó, en una referencia al hecho que motivó el juicio.

Juicio contra Martín del Río por el doble crimen de Vicente López: qué más dijo el hermano

El testigo también defendió su vínculo con las víctimas y negó categóricamente las acusaciones en su contra, surgidas al inicio del proceso por parte de los abogados de su hermano.

“Claro que yo no maté a mis padres. Yo tenía una relación amorosa con mis padres, no tenía ninguna razón. A mí me cambió la vida de un día para el otro. De ninguna manera yo maté a mis padres. Es una canallada que me apunten, pero lo otro es mucho peor”, sentenció.

Diego Del Río expresó, además, el dolor que le genera la situación familiar: “Siento una tristeza enorme para con él. Además de mis padres, yo perdí a toda la familia con la que crecí. Yo perdí a mis padres y 10 días después a mi hermano. Pero nunca pude sentir bronca, me da tristeza”.

Martin del rio NA.jpg Martín del Río está acusado del doble crimen de sus padres en Vicente López (Foto: NA).

Sin embargo, admitió que una idea lo atormenta: el momento en que sus padres pudieron haber reconocido a su atacante. “Lo que sí me da bronca es que uno de los dos (por su mamá y su papá) supo que su hijo estaba matando a su marido o mujer. Y seguro fue mi mamá. Y ese momento debe haber sido...”, expresó con dificultad, sin poder contener la angustia.

El hermano del acusado concluyó su declaración con una reflexión estremecedora: “Estoy seguro de que ellos sabían que era Martín el que estaba detrás de ellos (en el auto donde fueron hallados los cadáveres). Deben haber pensado: ‘Nuestro hijo nos está matando’ y ese momento es indescriptible para mí”.