Martín del Rio y la siniestra trama familiar detrás del parricidio que conmocionó a Vicente López

En este marco, creyeron que podría tratarse de un homicidio en ocasión de robo y hasta llegaron a detener a la empleada que trabajaba hacía 12 años en la vivienda. Sin embargo, el caso destapó una siniestra trama familiar con el hijo menor de la familia como protagonista.

crimen vicente lopez.jpg

¿Cómo fue el doble crimen de Vicente López?

Se cree que el crimen de Vicente López ocurrió entre las 17.33 y las 18.30 del 24 de agosto del año pasado. Mediante engaños, Martín del Rio, el mimado hijo menor del matrimonio, hizo descender a sus padres al sector del garaje y abordar su vehículo Mercedes Benz modelo E350 color gris. Mamá Alonso, de 72 años, se sentó en el asiento del acompañante y Del Río padre, de 75, en el asiento de atrás.

Allí, según la reconstrucción de los investigadores, el hijo arremetió contra su progenitor por la espalda y le efectuó tres disparos que impactaron en la zona cervical derecha, intercostal izquierda y en el muslo. Tras esto, le disparó en la cabeza a su madre a una distancia de menos de 50 centímetros. Ambos murieron de inmediato.

Los fiscales consideran que, luego asesinar a sus padres, Del Rio simuló una escena de robo dentro de la casa y se llevó el equipo de grabación de las cámaras de seguridad ubicadas dentro de la vivienda.

Después, caminó 30 cuadras hacia la zona de Núñez, donde había dejado estacionada su camioneta Mercedes Benz con el celular, y fue a un departamento de su suegro que a veces usaba de oficina, en calle Arredondo 2.465 de Colegiales. Allí, se cree que fue a bañarse y a descartar evidencia. Las cámaras registran su salida a las 20.53.

Doble crimen en Vicente López 1.jpg La imagen de una cámara de seguridad capta el momento que una persona salía de la escena del crimen. (Foto: Captura Video)

Luego, se dirigió en su misma camioneta a otro departamento que había alquilado en el exclusivo edificio "Forum Alcorta" de calle Ramsay 2.055, en Belgrano, donde se quedó casi hasta las 22. Las cámaras del barrio Barrancas del Lago del complejo de countries Nordelta en Tigre, donde vivía, lo tomaron a las 23.07.

Nina Aquino y una escena macabra

La primera en llegar a la aberrante escena en Vicente López fue María Ninfa “Nina” Aquino (64), la empleada que trabajaba en la casa de los Del Río hacía más de una década. Arribó al domicilio a las 6.40 y notó que el matrimonio no había bajado desde la planta alta. Luego, abrió la puerta del garage, prendió la luz, vio a los muertos y corrió. Por el hecho, estuvo imputada y detenida durante 13 días.

Quedó sobreseída en febrero de este año. Sin embargo, según pudo saber A24.com, la mujer hoy pasa un duro momento. “Económica y psicológicamente está muy mal. Consiguió un trabajo temporario, está cuidando a un adulto mayor, es una changuita. Está padeciendo esto de la mejor forma que puede”, contó a este portal una fuente de la causa.

“Hoy estoy muy triste. Lamento lo de la señora. No sé quién es el culpable, eso me gustaría saber. Yo ahora estoy trabajando poco. A mí me arruinaron la vida físicamente y anímicamente”, expresó la mujer en diálogo con A24.com.

“Yo quería mucho a la señora. Imagínate, trabajé 12 años con ellos, y de golpe y porrazo la encontré así y me mandaron presa”, agregó.

nina aquino empleada doble crimen vicente lopez.jpg

Nina Aquino se encuentra, además, preparando junto a sus abogados una demanda contra la provincia de Buenos Aires por 100 millones de pesos debido a su detención y otra demanda laboral contra Diego del Río por los años de trabajo en negro. Mientras tanto, se alista para presentarse como testigo y particular damnificada en el juicio contra Martín.

¿Por qué mató Martín del Rio a sus padres?

En cuanto al móvil del doble parricidio, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio “Chateau Libertador” del barrio porteño de Núñez, operación que Del Río hijo nunca pudo concretar. Además, iban a descubrir los desmanejos financieros que había tenido en los negocios familiares.

Parecía que Martín del Rio tenía todo planeado, pero las cosas no salieron como esperaba. Su ahora exesposa, su hermano, su exsuegro, la empleada doméstica de sus padres y su amante, lo identificaron como el “caminante encapuchado” que quedó grabado por las cámaras de seguridad llegando y alejándose de la escena. Tenía una singular manera de caminar.

Poco después, el arma homicida, una pistola Bersa modelo Mini Thunder 9 milímetros, fue secuestrada en una caja fuerte del country San Diego de Moreno, al que solían ir los fines de semana sus padres.

doble crimen vicente lopez .jpg

Cómo sigue la causa contra Martín del Rio por el crimen de Vicente López

Días atrás, el principal sospechoso del crimen De Vicente López acusó a su hermano Diego de haber sido el verdadero asesino de sus padres. Según expresó en un escrito presentado por su abogada, el móvil que su hermano habría tenido era "económico", para "poder disfrutar de sus bienes" e impedir que Martín continúe participando de los negocios familiares.

Uno de los argumentos para acusar a Diego Del Rio de los asesinatos era que una huella dactilar suya fue encontrada en el botiquín del baño del garaje donde ocurrió el crimen.

Otro de los elementos que señalaba fue el hallazgo del arma homicida en una caja fuerte de la casa del country San Diego de Moreno, que fue secuestrada cuando la policía la inspeccionó acompañada por Diego.

La presentación que realizó la abogada de Martín del Rio fue contra del requerimiento de elevación a juicio realizado en julio por la fiscalía. Sin embargo, este jueves el juez de la causa elevó el caso y rechazó el pedido de sobreseimiento que había formulado la defensa.