La dura revelación del abuelo de Lucio Dupuy: "Una de las asesinas sonrió y me guiñó un ojo"

En declaraciones a Infobae, el hombre se refirió al sostén de la gente y exigió justicia por su nieto. “La soledad y pensarlo a él y lo que sufrió es muy duro, horrendo. A mi nieto lo extraño no todos los días, lo extraño cada minuto”, afirmó.

El debate oral por el crimen de Lucio Dupuy llegó a su fin el 22 de diciembre tras 18 audiencias a puertas cerradas en los tribunales de Santa Rosa, La Pampa. El veredicto por el asesinato de Lucio Dupuy se conocerá el 2 de febrero.

Al concedérseles la palabra final, la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, asumió sus culpas por los incumplimientos, aunque subrayó: “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque llamarlo padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos".

juicio lucio dupuy.jpg Abigail Páez y Magdalena Espósito, durante el juicio que finalizó el 22 de diciembre (Foto: archivo).

Con respecto al padre, la joven afirmó: "En todo momento, él se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.

En tanto, su pareja, Abigail Páez, dijo: “Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a su mamá y a mí".

Y concluyó: "También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”.

Qué le pasó a Lucio Dupuy

El crimen de Lucio ocurrió el 26 de noviembre de 2021, cuando el niño murió a raíz de los golpes recibidos en su propia casa.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones.

"En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así", había dicho a Télam el forense Juan Carlos Toulouse.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto.