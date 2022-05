La ex reina de la Vendimia Giuliana Lucoski sigue grave y la Justicia tomó una decisión crucial sobre su novio

Luna prefirió no prestar declaración ante la Justicia por recomendación de sus abogados. De todas formas, como no hay peligro de fuga, no tiene antecedentes y dicho delito es excarcelable, Giunta le permitó recuperar la libertad inmediatamente.

vendimia accidente.jpg

Con respecto a Giuliana Lucoski, la reina nacional de la Vendimia de mandato cumplido 2016, continúa internada en el hospital Central con asistencia respiratoria. De acuerdo a la información suministrada por el hospital Central, “actualmente, a Giuliana se le está realizando una tomografía de control”, al tiempo que la joven de 28 años “continúa con cuidados intensivos” ya que “su estado es grave y pronóstico reservado”.

En relación a la investigación, falta saber exactamente a qué velocidad circulaba en el momento del accidente, ya que algunos testigos aseguraron que iba muy rápido. También falta determinar si Luna había consumido alcohol o alguna sustancia.

¿Cómo fue el accidente de Giuliana Lucoski, ex reina de la Vendimia?

accidente vendimia.jpg

Ricardo Luna y Giuliana Lucoski salieron heridos tras chocar de atrás en la moto contra otro auto durante la tarde del domingo, en Acceso Sur, a la altura de Aráoz, en la zona de Luján de Cuyo.

El episodio sucedió cerca de las 16.30, cuando la Reina de mandato cumplido iba como acompañante en la motocicleta que manejaba su novio. Algunos testimonios indicaron que la pareja iba a altísima velocidad sobrepasando otros vehículos.

Ambos fueron llevados en una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) al hospital Central, donde quedaron internados.