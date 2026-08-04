El testimonio del vecino que asistió a la mujer por la que fue detenido Facundo Moyano: "Sacada"

El testigo aseguró que, instantes después, apareció Facundo Moyano en el lugar. "A los metros aparece el novio, quien dice ser el novio, que ya sabemos quién es. Él nunca la agredió delante nuestro, trataba de asistirla en todo momento, pero no sabemos de qué situación venían", afirmó.

Consultado sobre el estado en el que observó al dirigente sindical, respondió: "A él se lo veía bien. Pienso que estaba preocupado por la situación que estaba pasando en la calle y por no quedar pegado en lo que después quedó".

La frase que escuchó sobre el consumo de drogas

Uno de los datos más relevantes del testimonio fue el relato sobre una conversación entre Moyano y los efectivos policiales. Según Mario, cuando la Policía le preguntó qué había ocurrido, el dirigente respondió que ambos habían consumido alcohol y cocaína.

"A ella era imposible preguntarle, pero a él sí. Él dijo que habían tomado alcohol con cocaína, específicamente", aseguró. Y agregó: "Se lo dijo directamente a la Policía. Nunca negó esa situación".

Cómo terminó el episodio

El vecino contó que permanecieron junto a la joven hasta que llegaron varios móviles policiales. "Éramos tres personas que íbamos a trabajar. Después llegaron cuatro o cinco patrulleros. Nos quedamos en todo momento hasta que la Policía la asistió y, cuando pudieron calmarla, unos diez minutos después se la llevaron", relató.

La mujer fue trasladada posteriormente al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica, mientras que Moyano quedó detenido para la realización de las actuaciones correspondientes.

El testimonio de Mario se suma ahora a las imágenes de las cámaras de seguridad y al resto de las pruebas que analizan los investigadores para reconstruir con precisión qué ocurrió durante la madrugada en Belgrano.