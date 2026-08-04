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El testimonio del vecino que asistió a la mujer por la que fue detenido Facundo Moyano: "Sacada"

Mario, uno de los hombres que la ayudó antes de la llegada de la Policía, contó en A24 cómo encontró a la joven en plena madrugada. También reveló qué les dijo Facundo Moyano sobre el consumo de alcohol y drogas.

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Exclusivo A24 | El testimonio del vecino que asistió a la mujer involucrada en el confuso episodio con Facundo Moyano: Venía totalmente sacada

Exclusivo A24 | El testimonio del vecino que asistió a la mujer involucrada en el confuso episodio con Facundo Moyano: "Venía totalmente sacada"

Mientras avanza la investigación por la denuncia contra Facundo Moyano, uno de los vecinos que asistió a la joven antes de que llegara la Policía aportó nuevos detalles sobre lo ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano.

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Se trata de Mario, un hombre que se encontraba camino al trabajo cuando vio a la mujer corriendo por la Avenida del Libertador. En diálogo con A24, describió el estado en el que la encontró y relató qué ocurrió durante los minutos previos a la intervención policial.

Según contó el vecino, él y otras personas intentaron asistir a la joven al advertir que se encontraba completamente desorientada. "Nosotros, al ver la situación, le sacamos agua para darle", relató.

Mario recordó que la mujer corría por la calle con muy poca ropa y pidió ayuda de manera desesperada. "Venía gritando totalmente sacada. Se agarró del pasamanos de un colectivo que estaba estacionado, queriendo subir. Llevaba un vestido de red", describió.

El testigo aseguró que, instantes después, apareció Facundo Moyano en el lugar. "A los metros aparece el novio, quien dice ser el novio, que ya sabemos quién es. Él nunca la agredió delante nuestro, trataba de asistirla en todo momento, pero no sabemos de qué situación venían", afirmó.

Consultado sobre el estado en el que observó al dirigente sindical, respondió: "A él se lo veía bien. Pienso que estaba preocupado por la situación que estaba pasando en la calle y por no quedar pegado en lo que después quedó".

La frase que escuchó sobre el consumo de drogas

Uno de los datos más relevantes del testimonio fue el relato sobre una conversación entre Moyano y los efectivos policiales. Según Mario, cuando la Policía le preguntó qué había ocurrido, el dirigente respondió que ambos habían consumido alcohol y cocaína.

"A ella era imposible preguntarle, pero a él sí. Él dijo que habían tomado alcohol con cocaína, específicamente", aseguró. Y agregó: "Se lo dijo directamente a la Policía. Nunca negó esa situación".

Cómo terminó el episodio

El vecino contó que permanecieron junto a la joven hasta que llegaron varios móviles policiales. "Éramos tres personas que íbamos a trabajar. Después llegaron cuatro o cinco patrulleros. Nos quedamos en todo momento hasta que la Policía la asistió y, cuando pudieron calmarla, unos diez minutos después se la llevaron", relató.

La mujer fue trasladada posteriormente al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica, mientras que Moyano quedó detenido para la realización de las actuaciones correspondientes.

El testimonio de Mario se suma ahora a las imágenes de las cámaras de seguridad y al resto de las pruebas que analizan los investigadores para reconstruir con precisión qué ocurrió durante la madrugada en Belgrano.

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