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Quién es Candela Arizaga, la modelo que protagonizó el confuso episodio que terminó con Facundo Moyano detenido

El nombre de Candela Arizaga volvió a estar en boca de todos luego del confuso episodio con Facundo Moyano que terminó con el dirigente detenido. Quién es la modelo que ya había sido noticia por su vida sentimental con un famoso cantante.

4 ago 2026, 11:02
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Quién es Candela Arizaga, la modelo que protagonizó el confuso episodio que terminó con Facundo Moyano detenido

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Quién es Candela Arizaga, la modelo que protagonizó el confuso episodio que terminó con Facundo Moyano detenido

Quién es Candela Arizaga, la modelo que protagonizó el confuso episodio que terminó con Facundo Moyano detenido

Mientras la Justicia continúa trabajando en la causa que involucra a Facundo Moyano, quien permanece detenido tras el confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este martes, otro nombre empezó a tomar protagonismo en medio de la investigación: el de Candela Arizaga. La joven modelo e influencer quedó bajo la mirada pública luego de que su identidad trascendiera en los distintos medios de comunicación.

Con apenas 23 años, Candela Arizaga cuenta con una trayectoria vinculada al mundo de la moda, las redes sociales y la generación de contenido digital. A lo largo de los últimos años logró instalarse en el ambiente mediático no solo por su trabajo profesional, sino también por los romances y rumores que la relacionaron con reconocidas figuras del espectáculo y del deporte.

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Oriunda de Rosario, la joven decidió trasladarse a Buenos Aires con el objetivo de impulsar su carrera como modelo. Allí participó de diferentes propuestas vinculadas a la publicidad y también tuvo una etapa como promotora del Turismo Carretera (TC). Paralelamente, consolidó una fuerte presencia en plataformas digitales, donde reúne una comunidad de más de 300 mil seguidores solamente en Instagram, que sigue sus publicaciones sobre tendencias, viajes y escenas de su vida personal.

Pero lo cierto es que el nombre de Candela Arizaga empezó a tener mayor exposición pública en 2024, cuando confirmó su relación con L-Gante. En ese momento, el cantante atravesaba una etapa de acercamientos y distanciamientos con Wanda Nara, situación que generó una gran repercusión mediática. Sin embargo, el vínculo entre la modelo y el artista no se extendió demasiado tiempo y llegó a su fin luego de algunos meses, en medio de versiones que señalaban posibles conflictos relacionados con la mediática.

Tiempo después, la joven volvió a aparecer en las noticias por rumores que la asociaban sentimentalmente con Enzo Fernández. Las versiones comenzaron luego de que ambos coincidieran en Londres, mientras el futbolista de la Selección Argentina transitaba una separación de Valentina Cervantes. A pesar de las especulaciones que circularon en aquel momento, ninguno de los protagonistas decidió confirmar públicamente la existencia de una relación entre ellos.

Ahora, tras el episodio que involucra a Facundo Moyano, la figura de Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena y su nombre comenzó a ocupar nuevamente espacio en la agenda mediática.

Desde cuándo estaban juntos Facundo Moyano y Candela Arizaga

A principios de febrero de este año, Candela Arizaga quedó nuevamente en el centro de la escena mediática luego de que empezaran a tomar fuerza los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Facundo Moyano. La versión del romance surgió después de que ambos fueran vistos juntos en una cena en un reconocido restaurante de Puerto Madero, donde, según los testigos, habrían compartido un momento de mucha cercanía y sin demasiados esfuerzos por esconderse.

La noticia fue dada a conocer por Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (El Trece). La panelista comenzó el relato manteniendo el misterio y, a medida que avanzaba la información, terminó revelando quién era el protagonista de la historia. Finalmente, confirmó que se trataba del dirigente político, quien había sido visto junto a Candela Arizaga, la influencer que durante 2024 tuvo una relación con L-Gante.

Según contó Pochi, la escena que presenciaron algunos comensales del lugar fue contundente. La pareja habría compartido la velada con gestos de afecto y una actitud que llamó la atención de quienes estaban presentes. “Lo vieron cenando muy acaramelado, a los besos y abrazos, con Candela, la ex de L-Gante”, aseguró la panelista al referirse al encuentro.

Para acompañar su relato, mostró una imagen en la que se podía observar a ambos sentados juntos durante la comida, algo que alimentó todavía más las versiones sobre un posible vínculo entre ellos. De acuerdo con la información que recibió, la escena fue advertida por personas que coincidieron con la pareja en el restaurante.

Cuando me dijeron que los habían visto cenando ahí, fui a las redes de ella y vi que había subido una foto de la cena. Obviamente estaban muy juntos”, explicó Pochi, quien además contó un detalle sobre la salida del lugar. Según relató, Facundo Moyano se retiró primero y, unos minutos más tarde, Candela Arizaga dejó el restaurante por separado, una maniobra que habría buscado evitar una exposición directa.

Durante la emisión, los integrantes del ciclo también repasaron parte de la historia sentimental de Candela y recordaron su mediática relación con L-Gante. Matías Vázquez hizo referencia a los conflictos que atravesaron aquella pareja y señaló: “Él estaba muy enganchado con ella, pero se separaron porque la familia no la quería. Después hubo reconciliaciones y mucho conflicto”.

Además, Pochi recordó una situación que había mencionado tiempo atrás relacionada con Facundo Moyano. En diciembre de 2025, la panelista había contado que el político había sido visto con Solana Sánchez en Nueva York y que, en ese momento, habría intentado mantener el episodio lejos de los medios. “Cuando encontramos esa historia, él no quería que se sepa. Me bloqueó”, recordó.

Por eso, esta nueva aparición junto a Candela Arizaga generó sorpresa, ya que para la panelista implicaría una postura diferente del dirigente frente a los rumores. “Si están en un restaurante comiendo de esta manera, es porque no le molesta mostrarse”, analizó.

Por último, Pampito sumó un dato sobre el lugar elegido para la cena y destacó: “Es un restaurante al que van muchos políticos. Que él haya ido ahí con ella no es casual”. De esta manera, las imágenes y testimonios volvieron a poner bajo la lupa el vínculo entre ambos.

     

 

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