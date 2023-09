La furia de un hombre con la policía tras arriesgar su vida para evitar un robo

"Yo me enfrenté a los cacos, ustedes no", les dijo a los agentes que llegaron tarde al lugar del asalto.

"La policía de (Omar) Perotti, la policía de Perotti... mirá", decía el hombre enfurecido, haciendo alusión al gobernador de Santa Fe en un reclamo que fue filmado por testigos y se hizo viral.

"Mirá", agregaba notablemente conmocionado mientras mostraba su brazo izquierdo lastimado e iluminado por las luces de las sirenas de las fuerzas de seguridad que intentaban asistirlo.

"Me acaban de querer robar una moto, me acaban de querer robar una moto", gritaba y señalaba hacia un punto que la cámara que lo registró no enfocaba.

Denunció que los delincuentes "se ocultaron" y se dirigió a su moto para mostrar los daños que sufrió. "Lo único que quiero es ayuda, que me responda la policía, miren como tengo la cara", decía.

El video del intento de robo al hombre que enfrentó a la policía

El impactante robo ocurrió la madrugada del sábado sobre la calle Suipacha al 100, en el barrio Pichincha de Rosario y todo lo sucedido quedó registrado por una cámara de seguridad de los alrededores.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, se puede observar como el hombre fue abordado por los ladrones casi llegando a la esquina. Allí, le quitaron sus pertenencias y dos de ellos escaparon en uno de los vehículos en los que habían llegado, mientras que el resto se repartió cada uno en una moto distinta.

Fue entonces cuando, al ver venir a los delincuentes, el hombre se tiró sobre el que iba en su motocicleta y lo hizo caer. La víctima también cayó al suelo y sufrió fuertes golpes en la cara. Tras ello, el malhechor caído se escapó con su cómplice, pero llevándose solo el celular.