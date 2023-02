La Justicia investiga al tío de Máximo Thomsen, que agredió a un periodista de A24

"¿No te alcanza con esto?", fueron las palabras de Zárate antes de agredir al equipo periodístico.

Familiares de Máximo Thomsen atacan al equipo de A24 1.jpg Familiares de Máximo Thomsen atacan al equipo de A24 en Zárate. (Foto: Captura A24)

Al respecto, Prósperi relató este martes: "Cuando veo que le están pegando a Valentín (el camarógrafo) no puedo creer lo que veo. Ahí empiezo a decir 'No, no, no'. No se dan cuenta que están avalando la idea generalizada de que están estos pibes condenados. Esperábamos estar en un lugar hostil si se quiere, pero sinceramente nunca pensé que nos iban a venir a fajar. Ya hicimos las denuncias y hay una causa por lesiones".

El cronista agregó: "La madre viene hacía mí con una botella de plástico. La madre también estaba muy sacada. En un momento aparece otro joven que no identifiqué y viene a insultarme a mí y a terminar con la golpiza".

La denuncia penal realizada por las víctimas recayó en la fiscalía de Alberto Gutiérrez, que ya trabaja en la identificación de los atacantes. El episodio quedó registrado por las cámaras y fue transmitido en vivo.

También participaron del ataque la madre y el hermano de Thomsen, Rosalía Zárate y Francisco Thomsen.