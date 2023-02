Habló el periodista de A24 que fue agredido por familiares de Máximo Thomsen: "Vinieron por la espalda"

De manera imprevista, uno de los familiares se apareció por detrás de la cámara y comenzó a pegar cuando el cronista se acercó para tomarle testimonio a una de las personas.

En diálogo con el programa BDA, Prósperi contó: "La dirección de los domicilios de cada uno (de los condenados) se dio en la lectura de la sentencia. Se hizo público. Nosotros nunca violentamos ni la privacidad ni la intimidad de la familia. Durante el transcurso de la tarde fue entrando y saliendo gente pero nunca atosigamos a nadie".

Sobre la brutal agresión, Prósperi relató: "Cuando veo que le están pegando a Valentín (el camarógrafo) no puedo creer lo que veo. Ahí empiezo a decir 'No, no, no'. No se dan cuenta que están avalando la idea generalizada de que están estos pibes condenados. Esperábamos estar en un lugar hostil si se quiere, pero sinceramente nunca pensé que nos iban a venir a fajar. Ya hicimos las denuncias y hay una causa por lesiones".

Video: Gabriel Prósperi contó cómo fue atacado por los familiares de Máximo Thomsen

Embed

El periodista agregó: "La madre viene hacía mí con una botella de plástico. La madre también estaba muy sacada. En un momento aparece otro joven que no identifiqué y viene a insultarme a mí y a terminar con la golpiza".

Prósperi reconoció que durante su estadía en Zárate percibió que la reacción de la gente es "que quieren hacer borrón y cuenta nueva. Los zarateños no quieren pegarse a los rugbiers. No quieren que se conecte Zárate con los rugbiers".

Por último, Prósperi aclaró: "No somos provocadores, no fuimos a violentar la intimidad. Muchas veces nos ha tocado estar en situaciones hostiles. En este caso no hubo nada a entender de que la íbamos a pasar mal. Vinieron por la espalda".