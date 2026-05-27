La revelación de la autopsia de Ana Lía Corte que confirmó cómo murió la mujer hallada descuartizada en Bariloche

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La noticia causó una profunda conmoción en Bariloche, donde Ana Lía era conocida por su actividad como instructora de purna yoga, una disciplina que combina posturas, respiración, meditación y mantras. Además, era amante del trekking y estaba casada desde 2001 con Milton Marques, un guía de montaña brasileño con quien tenía un hijo de 12 años.

Las desgarradoras despedidas

Tras confirmarse la identidad del cuerpo hallado, su esposo compartió un emotivo mensaje en redes sociales. “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, escribió.

Luego agregó unas sentidas palabras para despedirla: “Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.

ana-lia-corte-fue-encontrada-sin-vida-en-bariloche-foto-facebookana-lia-corte-VP7E73LA2JHLZN3AJMB3TLCF2M Ana Lía Corte fue encontrada sin vida en Bariloche. (Foto: Facebook/Ana Lia Corte)

También una de sus primas, Cecilia, la recordó con dolor en Facebook. “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera”, expresó junto a una foto familiar tomada en Bariloche.

“Vola alto prima, donde estás ya no hay padecimientos. Me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”, cerró el mensaje que generó gran conmoción entre familiares y amigos.