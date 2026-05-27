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La revelación de la autopsia de Ana Lía Corte que confirmó cómo murió la mujer hallada descuartizada en Bariloche

El resultado preliminar del análisis forense determinó la causa de fallecimiento de la víctima. Sus restos estaban en un barranco del barrio Arrayanes.

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Quién era Ana Lía Corte

Quién era Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que encontraron muerta en Bariloche. (Foto: redes)

La autopsia realizada sobre el cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que era intensamente buscada en Bariloche, reveló un dato estremecedor sobre las circunstancias de su muerte. Aunque el cadáver fue hallado descuartizado en el barrio Arrayanes, el informe preliminar descartó signos de criminalidad y confirmó que la víctima murió por un paro cardíaco no traumático.

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La estadía superó los $9 millones entre alojamiento, vuelos, comidas y excursiones. (Foto: redes sociales).

Los especialistas del Cuerpo Médico Forense determinaron que el estado en el que apareció el cuerpo fue consecuencia del ataque de animales de la zona y no de una agresión humana. Tras el procedimiento, los restos fueron entregados a la familia para su despedida.

La desaparición de Ana Lía había sido denunciada el viernes 8 de mayo, luego de que saliera de su casa sin teléfono ni documentación. Una cámara de seguridad de un colectivo de la línea 51 la registró por última vez a las 11:18, cuando viajaba hacia el centro de Bariloche.

La investigación encabezada por las fiscales Betiana Cendón y Silvia Ocampo permitió reconstruir parte de su recorrido. Según establecieron, Ana Lía abordó el colectivo sobre la avenida Pioneros y descendió en la última parada, cerca de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Vestía una campera, llevaba una mochila y también su medicación.

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La noticia causó una profunda conmoción en Bariloche, donde Ana Lía era conocida por su actividad como instructora de purna yoga, una disciplina que combina posturas, respiración, meditación y mantras. Además, era amante del trekking y estaba casada desde 2001 con Milton Marques, un guía de montaña brasileño con quien tenía un hijo de 12 años.

Las desgarradoras despedidas

Tras confirmarse la identidad del cuerpo hallado, su esposo compartió un emotivo mensaje en redes sociales. “Con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el cuidado, el cariño y la dedicación incansable en la búsqueda de Ana Lía. El apoyo de todos fue mi cable a tierra”, escribió.

Luego agregó unas sentidas palabras para despedirla: “Y a mi querida esposa, mi eterno agradecimiento por la oportunidad de habernos encontrado y compartido 26 años de una vida hermosa y llena de amor”.

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Ana Lía Corte fue encontrada sin vida en Bariloche. (Foto: Facebook/Ana Lia Corte)

Ana Lía Corte fue encontrada sin vida en Bariloche. (Foto: Facebook/Ana Lia Corte)

También una de sus primas, Cecilia, la recordó con dolor en Facebook. “Así te voy a recordar siempre Anita linda, alegre, cariñosa, demostrativa y familiera”, expresó junto a una foto familiar tomada en Bariloche.

Vola alto prima, donde estás ya no hay padecimientos. Me quedo con tus últimos audios donde me decís que me querés mucho... yo te quiero mucho a vos prima ahora hasta la eternidad”, cerró el mensaje que generó gran conmoción entre familiares y amigos.

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