Allanan la casa del único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba

Barreleir quedó bajo sospecha luego de ser identificado como la última persona que vio a la adolescente antes de que desapareciera y fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad.

Quién es Barrelier

Barrelier vive en la ciudad de Córdoba y en sus redes sociales exhibe su fanatismo por Instituto. En distintas publicaciones aparece con camisetas del club y en imágenes tomadas en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

Claudio Barrelier (Foto: Facebook Gabriel Barrelier)

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el acusado y la madre de Agostina también compartían grupos relacionados con simpatizantes de la institución cordobesa.

En uno de los perfiles analizados dentro de la causa, los investigadores encontraron una frase que ahora forma parte de los elementos observados en la investigación: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”.

“Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo (en el barrio Cofico) para darle una supuesta sorpresa a la madre, y desde ahí se le pierde el rastro”, explicó la abogada Fernanda Alaniz. Según indicó, el detenido coordinó el encuentro y además pagó el remís en el que viajó la adolescente.

La versión de Barrelier comenzó a perder consistencia con el avance de la investigación. Frente a la familia, aseguró que después de encontrarse con Agostina en barrio Cofico, la joven subió voluntariamente a un Volkswagen Gol rojo y se retiró del lugar.

El testimonio de la abogada de padre de la adolescente

En declaraciones a A24, la abogada del padre de Agostina señaló que, después de la desaparición de la adolescente de 14 años, se realizaron 19 allanamientos en distintos puntos vinculados a la investigación. La joven fue vista por última vez cuando un remisero la trasladó hacia el supuesto encuentro con el detenido.

“Esta es la información que tenemos hasta el momento para tratar de dar con el paradero de Agostina”, sostuvo la letrada.

Además, remarcó que “el detenido tiene antecedentes y se lo detiene por privación ilegítima de la libertad”. También indicó que esperan que “con la indagatoria pueda aportar datos para dar con el paradero de ella”.

“Se presume que el detenido tenía una relación con la madre, pero ahora el objetivo es encontrar con vida a Agostina y el papá ha pedido que ella tendría que declarar cuál era el vínculo que los unía", comentó en A24 Alaniz.