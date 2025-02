La Justicia de Mendoza confirmó el sobreseimiento de los rugbiers franceses investigados por abuso sexual

Denuncia de abuso sexual contra dos rugbiers franceses en Mendoza

El caso comenzó luego del test match entre Los Pumas y el seleccionado francés, disputado el 6 de julio en el estadio Malvinas Argentinas. Tras el partido, los deportistas salieron al boliche Wabi, ubicado en Acceso Sur y Paso, donde conocieron a una mujer de 40 años. Posteriormente, se dirigieron al hotel Diplomatic, donde se produjeron los hechos.

Al día siguiente, la mujer denunció haber sido víctima de una relación no consentida y presentó golpes en su cuerpo. Sin embargo, la resolución judicial determinó que no hubo delito.

abuso rugbiers franceses.jpg

Dentro de las pruebas que presentó la defensa para desestimar la causa, se observó un video de la cámara de seguridad del ascensor del hotel, donde se ve a la denunciante consciente y consintiendo lo que sucede con el rugbier con quien se dirigía a la habitación. Ella había dicho en la denuncia que no estaba consciente.

Además, presentaba numerosas contradicciones y modificaciones a lo largo de la causa según demostró la fiscalía, que decidió no avanzar con la denuncia.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de los rugbiers, habló en exclusiva con A24

"Esto fue una pesadilla. Yo no tomo casos sexuales nunca y por una cuestión especial o intuición, fui a verlos a la cárcel y ahí es cuando me di cuenta de que eran dos pibes que no paraban de llorar, realmente no entendían lo que había pasado, no es que trataban de justificar una situación", recordó el letrado en diálogo con A24.

Y marcó: "Estos chicos de 20 años debieron sufrir por una denuncia falsa de una mujer de 40. Me di cuenta de que todo esto era bien bien falso cuando la chica denunció que la habían violado durante 3 horas, con golpes y gritos. Fui al hotel y me di cuenta de que las paredes eran muy finitas y se escuchaba todo. No puede ser que una chica durante 3 horas grite y nadie la escuche".

También indicó que durante la investigación descubrió que la denunciante tiene el síndrome de Von Willebrand, "un problema en la coagulación de la sangre. Y eso justificaba los 14 moretones que tenía".

Los rugbiers franceses denunciados por abuso fueron sobreseídos: el caso

El hecho se dio en la madrugada del sábado 7 de julio, cuando la mujer denunció que fue abusada en una habitación del hotel Diplomatic, por parte de dos integrantes de la Federación de Rugby de Francia (FRF), quienes habían llegado a Mendoza para disputar un partido contra Los Pumas.

Liberaron a los rugbiers franceses acusados por abuso sexual en Mendoza Liberaron a los rugbiers franceses acusados por abuso sexual en Mendoza. (Foto: captura)

El pasado 12 de agosto, el fiscal adjunto en lo penal, Gonzalo Nazar, ordenó la liberación de Auradou y Jegou alegando que no había elementos de convicción suficientes para requerir la prisión preventiva de los jugadores y, además, sostenía que había contradicciones en el relato de la víctima.

El 2 de septiembre lograron la libertad condicional y volvieron a Francia. Ahora, con el reciente fallo, el próximo paso podría ser acusar a la mujer por falsa denuncia. En tanto, la querella ahora cuenta con un plazo de 15 días hábiles para apelar el fallo del tribunal.