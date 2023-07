La mamá de Joaquín dio a conocer el motivo que habría tenido el amigo para matarlo

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, la autopsia determinó que Joaquín murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

“Yo denuncié bullying en el colegio meses atrás. La escuela no hizo nada”, afirmó la mamá de Joaquín. Y añadió: “Saco fuerzas porque no quiero que otro chico pase por esto. En esta ciudad todo tapamos y todo nos callamos. No, basta. Que Joaquín destape todo”.

Además, Flores manifestó: "Me dijo la preceptora que Leandro iba con mucha plata a la escuela, que compraba muchas cosas caras y que a ella eso le hacía ruido".

Por último, Mariela Flores tuvo palabras conmovedoras para su hijo: “Era un chico correcto, yo estaba criando un hombre. Un ser responsable como estoy criando a mis otros hijos varones. Yo le doy valores a mis hijos. Es muy feo ver a tu hijo en un cajón todo desfigurado. Quiero quedarme con el recuerdo de mi hijo sano”, expresó.

Dolor: sepultaron los restos de Joaquín, en un Laboulaye conmocionado y movilizado

Crimen de Joaquín en Laboulaye Cordoba.jpg

Los restos de Joaquín Sperani fueron sepultados este lunes ante la conmoción de los vecinos, familiares y amigos de esa localidad del sureste de la provincia de Córdoba.

Durante toda la jornada se desarrolló el sepelio en un panorama de desconsuelo, que se potenció antes de ser trasladado el féretro desde la sala velatoria hasta el cementerio.

Qué sucede con el asesino de Joaquín Sperani

La información judicial indica que "se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años" en la muerte de Joaquín y añade que "el adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado para su resguardo en el Centro de Admisión y Diagnostico (CAD), que depende del Complejo Esperanza, de la ciudad de Córdoba", donde en las próximas horas se llevarán a cabo estudios diagnósticos, psicosociales y ambientales.