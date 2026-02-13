En vivo Radio La Red
Policiales
Incendio
policía
EN CABA

Voraz incendio en un predio de la Policía Federal en Barracas dañó vehículos y depósitos judiciales

El fuego se inició por la tarde en el sector Zepita y se propagó hacia autos apilados, galpones y un depósito con elementos secuestrados en causas.

Voraz incendio en un predio de la Policía Federal en Barracas dañó vehículos y depósitos judiciales

Un incendio de gran magnitud se desató este viernes por la tarde en el predio Zepita de la Policía Federal Argentina, ubicado en el barrio porteño de Barracas, y provocó daños en vehículos, depósitos y estructuras donde se almacenaban elementos secuestrados en investigaciones judiciales.

El episodio comenzó cerca de las 15, cuando personal de mantenimiento que trabajaba en el playón abierto de la División Automotores advirtió una densa columna de humo proveniente del fondo del predio. El foco se originaba en un depósito perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federal, situado en un sector lindero a la calle próxima al Riachuelo.

Ante la rápida propagación del fuego, se activó el protocolo de emergencia y se solicitó asistencia de bomberos. En pocos minutos llegaron al lugar unidades de rescate especial y autobombas del cuartel Barracas 3 de los Bomberos de la Policía de la Ciudad, que comenzaron un operativo coordinado para contener las llamas.

El incendio avanzó primero sobre cuatro vehículos apilados que aguardaban ser compactados y luego alcanzó el depósito y parte de los galpones donde se guardaban objetos incautados en distintas causas. Según las estimaciones iniciales, el foco ígneo se extendió en un área aproximada de 20 por 30 metros y afectó varios rodados estacionados a la intemperie.

Las tareas de control se realizaron mediante líneas de agua de gran diámetro y maniobras simultáneas desde distintos frentes, incluso desde el margen del río, donde se posicionaron equipos especiales para atacar el fuego desde la parte trasera del predio. También resultó alcanzado un tinglado de unos 50 por 50 metros, que sufrió daños importantes por la intensidad del calor.

La magnitud del siniestro obligó a notificar a autoridades jerárquicas de la dependencia y a convocar personal especializado para evaluar posibles consecuencias judiciales y preservar los elementos afectados. En paralelo, se dispuso la intervención de áreas técnicas para analizar el alcance de las pérdidas materiales.

Durante todo el operativo no se registraron personas heridas. Tras controlar el fuego, los bomberos continuaron trabajando en tareas de enfriamiento, remoción de restos y verificación de posibles focos secundarios, mientras se espera un informe pericial que determine las causas y cuantifique los daños.

