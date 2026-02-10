Medialunas de manteca caseras: cómo prepararlas en simples pasos y que salgan riquísimas
Las medialunas de manteca son un clásico de la mesa argentina y también se pueden preparar en casa
Las medialunas de manteca son un clásico perfecto para acompañar el café, el mate o cualquier infusión caliente. Doradas, aromáticas y con ese equilibrio justo entre lo dulce y lo hojaldrado, ocupan un lugar infaltable en la mesa de los argentinos. Aunque la mayoría las compra en panaderías o confiterías, prepararlas en casa es totalmente posible y no requiere más que paciencia y atención a los detalles.
El secreto está en respetar los tiempos de levado y en el laminado, la técnica que permite lograr esa textura aireada y suave por dentro, con capas delicadas y crujientes por fuera. No es una receta rápida, pero el resultado final lo compensa: sabor casero, perfume irresistible y la satisfacción de disfrutar medialunas recién hechas.
Ingredientes (para unas 15 medialunas medianas)
500 g de harina 0000
10 g de sal
75 g de azúcar
25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)
200 ml de leche tibia
1 huevo
150 g de manteca (100 g para la masa y 50 g para el laminado)
1 cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón (opcional)
1 huevo batido para pincelar
Almíbar suave (agua y azúcar) para dar brillo
Paso a paso: cómo hacer medialunas caseras
1. Activar la levadura
Disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que se forme espuma en la superficie.
2. Preparar la masa
En un bowl grande colocar la harina, el azúcar y la sal (preferentemente en los bordes). Agregar el huevo, la mezcla de levadura y la manteca blanda o apenas derretida. Integrar y amasar hasta obtener una masa lisa y suave. Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen (aproximadamente 1 hora).
3. Laminado
Una vez levada, desgasificar la masa y estirarla en forma de rectángulo. Colocar en el centro los 50 g de manteca fría y cerrar los bordes como un sobre. Estirar nuevamente y hacer un pliegue simple, doblando la masa en tres. Repetir este proceso dos veces más, dejando reposar la masa en la heladera unos 20 minutos entre cada vuelta.
4. Formar las medialunas
Estirar la masa en un rectángulo largo y cortar triángulos de unos 10 cm de base. Enrollarlos desde la base hacia la punta y darles forma de medialuna. Colocarlas en una placa con espacio entre sí y dejarlas levar hasta que dupliquen su tamaño (30 a 40 minutos).
5. Hornear
Pincelar con huevo batido y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén bien doradas e infladas.
6. Dar brillo
Apenas salgan del horno, pincelar con almíbar caliente (preparado con partes iguales de agua y azúcar, hervido unos minutos) para lograr el brillo característico.
Consejos útiles
No apurar los levados: respetar los tiempos es clave para que queden livianas y aireadas.
La manteca del laminado debe estar bien fría para conservar el efecto hojaldrado.
Se pueden congelar crudas y hornear directamente desde el freezer, agregando unos minutos de cocción.
Para una versión salada, reducir la cantidad de azúcar de la receta.