Medialunas de manteca caseras: cómo prepararlas en simples pasos y que salgan riquísimas

medialunas

1. Activar la levadura

Disolver la levadura en la leche tibia junto con una cucharadita de azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que se forme espuma en la superficie.

2. Preparar la masa

En un bowl grande colocar la harina, el azúcar y la sal (preferentemente en los bordes). Agregar el huevo, la mezcla de levadura y la manteca blanda o apenas derretida. Integrar y amasar hasta obtener una masa lisa y suave. Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen (aproximadamente 1 hora).

3. Laminado

Una vez levada, desgasificar la masa y estirarla en forma de rectángulo. Colocar en el centro los 50 g de manteca fría y cerrar los bordes como un sobre. Estirar nuevamente y hacer un pliegue simple, doblando la masa en tres. Repetir este proceso dos veces más, dejando reposar la masa en la heladera unos 20 minutos entre cada vuelta.

4. Formar las medialunas

Estirar la masa en un rectángulo largo y cortar triángulos de unos 10 cm de base. Enrollarlos desde la base hacia la punta y darles forma de medialuna. Colocarlas en una placa con espacio entre sí y dejarlas levar hasta que dupliquen su tamaño (30 a 40 minutos).

5. Hornear

Pincelar con huevo batido y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 18 minutos, hasta que estén bien doradas e infladas.

6. Dar brillo

Apenas salgan del horno, pincelar con almíbar caliente (preparado con partes iguales de agua y azúcar, hervido unos minutos) para lograr el brillo característico.

Consejos útiles