La niebla y un choque fatal: el accidente que le costó la vida al piloto de carreras Marcos Zarrabeitía

El impacto fue devastador y dejó consecuencias irreparables. A la altura de la estación de servicio Alpamar, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente, pero nada pudieron hacer por Zarrabeitía, quien falleció en el acto.

Mientras que el piloto de 28 años perdió la vida instantáneamente, el conductor del camión, cuya identidad no trascendió, sufrió politraumatismos en sus piernas. Debido a la gravedad de sus heridas, fue necesario utilizar una máquina expansora para liberarlo de la cabina del vehículo.

Luego de ser rescatado, el chofer fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Ramón Santamarina, donde recibió atención médica especializada. Hasta el momento, no se han informado complicaciones que pongan en riesgo su vida.

La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y colegas del automovilismo. El periodista Leo Moreno, reconocido por su cobertura en el ámbito deportivo, expresó su dolor por la partida de Zarrabeitía y recordó el momento en que se enteró de la tragedia.

“Ayer, cuando me empezaban a preguntar temprano, gente del automovilismo, ‘¿viste lo que pasó?’, no lo podía creer en principio. Esta desgracia de unir estos dos puntos… Más allá de que hubiese sido lo mismo si no tenían esta cuestión en común, uno no puede creer la tragedia, la mala fortuna, el destino, lo que quieran llamarle”, lamentó.

Marcos Zarrabeitía había comenzado su carrera en la categoría APAC en el año 2021, tras el parate que sufrió el automovilismo por la pandemia. Desde sus inicios, mostró un gran desempeño en la clase B, donde logró varias victorias y se convirtió en uno de los principales animadores del campeonato.

Su desempeño lo llevó a pelear el título hasta la última fecha, perdiéndolo por una mínima diferencia de 0,25 puntos ante Gonzalo Bayala. Su talento y pasión por las competencias lo habían convertido en una de las promesas del automovilismo zonal.

El fallecimiento de Zarrabeitía dejó un vacío en su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocieron en el ambiente del deporte motor. Su historia, marcada por la pasión por las carreras y la competencia, se vio truncada de manera abrupta en una mañana en la que el destino jugó su carta más cruel.

Mientras la comunidad despide al joven piloto, las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del accidente, aunque todo apunta a que la visibilidad reducida por la niebla pudo haber sido un factor determinante.