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Sorpresa en ANSES: la prestación que ahora supera los $460.000

ANSES oficializó los nuevos valores de mayo tras la actualización por movilidad. Uno de los beneficios se pagan a familias con hijos con discapacidad y no tiene límite de edad mientras se mantengan los requisitos vigentes.

Sorpresa en ANSES: la prestación que ahora supera los $460.000

Sorpresa en ANSES: la prestación que ahora supera los $460.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de mayo de 2026 y una de las prestaciones que tendrá actualización será la Asignación Universal por Hijo (AUH) por Discapacidad, que alcanzará un monto total de $460.133,10 tras el aumento del 3,4% aplicado por movilidad.

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Se trata de una de las ayudas económicas más importantes dentro del sistema de asignaciones sociales, ya que está destinada a familias que tienen hijos con discapacidad a cargo y necesitan afrontar gastos permanentes vinculados a tratamientos, medicamentos, educación y cuidados especiales.

Con esta actualización, la prestación se ubicará entre los montos más altos que paga actualmente ANSES.

Quiénes pueden cobrar la AUH por Discapacidad

La AUH por Discapacidad está dirigida a madres, padres o responsables legales de hijos con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

A diferencia de otras asignaciones, este beneficio no tiene límite de edad, siempre que continúen vigentes las condiciones exigidas y la documentación correspondiente.

Para acceder a la prestación es necesario:

  • Tener actualizado el grupo familiar en ANSES
  • Presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
  • Cumplir con los requisitos socioeconómicos
  • Contar con toda la documentación respaldatoria solicitada
aumento auh
Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

Cuánto se cobra por AUH por Discapacidad en mayo 2026

Con el incremento por movilidad confirmado para mayo, el valor total de la prestación será de:

  • AUH por Discapacidad: $460.133,10

La actualización se aplicará automáticamente y no será necesario realizar ningún trámite adicional para percibir el nuevo monto.

Cómo tramitar la AUH por Discapacidad

Las personas que todavía no cobran el beneficio pueden iniciar la gestión de manera online o presencial.

El trámite se puede realizar a través de:

  • Mi ANSES
  • Oficinas del organismo con turno previo

Una vez presentada toda la documentación requerida, ANSES analizará la solicitud y determinará si corresponde habilitar el pago mensual de la asignación.

Cuándo cobra la AUH por Discapacidad en mayo

El calendario de pagos comenzará el 11 de mayo y se organizará según la terminación del DNI del titular.

Las fechas previstas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Una de las ayudas más importantes de ANSES

La AUH por Discapacidad representa un respaldo económico clave para miles de familias argentinas que enfrentan gastos elevados relacionados con salud, educación y cuidados diarios.

Con el aumento confirmado para mayo, el beneficio superará los $460.000 y se consolidará como una de las prestaciones sociales de mayor valor dentro del esquema de asistencia que administra ANSES.

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