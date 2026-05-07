Sorpresa en ANSES: la prestación que ahora supera los $460.000

A diferencia de otras asignaciones, este beneficio no tiene límite de edad, siempre que continúen vigentes las condiciones exigidas y la documentación correspondiente.

Para acceder a la prestación es necesario:

Tener actualizado el grupo familiar en ANSES

Presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Cumplir con los requisitos socioeconómicos

Contar con toda la documentación respaldatoria solicitada

aumento auh Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

Cuánto se cobra por AUH por Discapacidad en mayo 2026

Con el incremento por movilidad confirmado para mayo, el valor total de la prestación será de:

AUH por Discapacidad: $460.133,10

La actualización se aplicará automáticamente y no será necesario realizar ningún trámite adicional para percibir el nuevo monto.

Cómo tramitar la AUH por Discapacidad

Las personas que todavía no cobran el beneficio pueden iniciar la gestión de manera online o presencial.

El trámite se puede realizar a través de:

Mi ANSES

Oficinas del organismo con turno previo

Una vez presentada toda la documentación requerida, ANSES analizará la solicitud y determinará si corresponde habilitar el pago mensual de la asignación.

Cuándo cobra la AUH por Discapacidad en mayo

El calendario de pagos comenzará el 11 de mayo y se organizará según la terminación del DNI del titular.

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Una de las ayudas más importantes de ANSES

La AUH por Discapacidad representa un respaldo económico clave para miles de familias argentinas que enfrentan gastos elevados relacionados con salud, educación y cuidados diarios.

Con el aumento confirmado para mayo, el beneficio superará los $460.000 y se consolidará como una de las prestaciones sociales de mayor valor dentro del esquema de asistencia que administra ANSES.