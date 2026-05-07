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AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto dinero extra llega con el aumento confirmado

El aumento de la Tarjeta Alimentar ya fue oficializado y llevará los pagos a montos de entre $72.250 y $149.425 según la cantidad de hijos.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto dinero extra llega con el aumento confirmado

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto dinero extra llega con el aumento confirmado

El Gobierno nacional confirmó un aumento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, una de las prestaciones más importantes que paga Administración Nacional de la Seguridad Social a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.

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La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial y apunta a reforzar los ingresos de millones de hogares en medio del fuerte aumento del costo de vida. Con esta actualización, las familias beneficiarias tendrán un ingreso mucho más alto desde mayo y, en algunos casos, el monto total combinado entre AUH y Tarjeta Alimentar superará los $290.000.

Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar

El incremento llevará los valores de la Tarjeta Alimentar a cifras que irán desde $72.250 hasta $149.425, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.

De esta manera, las familias con un hijo cobrarán $72.250, mientras que aquellas con dos hijos recibirán $113.299. En tanto, quienes tengan tres hijos o más pasarán a percibir $149.425.

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo también accederán al nuevo monto mínimo de $72.250.

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Cuánto se cobrará con AUH y Tarjeta Alimentar

La actualización impactará directamente en los ingresos de quienes ya perciben la AUH. Según las estimaciones oficiales, una familia con un hijo podría alcanzar ingresos superiores a los $213.000 entre ambas prestaciones.

En el caso de dos hijos, el monto total rondará los $254.000, mientras que las familias con tres hijos llegarán a percibir cerca de $290.000 durante mayo.

Para la AUH por discapacidad, los ingresos pueden ser todavía más altos debido al valor diferencial que tiene esa asignación.

Qué busca el Gobierno con este aumento

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo de esta suba es “recomponer el poder de compra” de los sectores más vulnerables frente a la inflación, especialmente en alimentos y productos básicos.

La Tarjeta Alimentar se transformó en uno de los complementos más importantes dentro de la asistencia social, ya que se acredita de manera automática y no requiere inscripción adicional para quienes cumplen con los requisitos.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

El beneficio está dirigido a adultos que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo y titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

También alcanza a madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

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