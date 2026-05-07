AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto dinero extra llega con el aumento confirmado

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo también accederán al nuevo monto mínimo de $72.250.

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH de ANSES: confirman el cronograma de cobro y qué pasa con la TARJETA ALIMENTAR

Cuánto se cobrará con AUH y Tarjeta Alimentar

La actualización impactará directamente en los ingresos de quienes ya perciben la AUH. Según las estimaciones oficiales, una familia con un hijo podría alcanzar ingresos superiores a los $213.000 entre ambas prestaciones.

En el caso de dos hijos, el monto total rondará los $254.000, mientras que las familias con tres hijos llegarán a percibir cerca de $290.000 durante mayo.

Para la AUH por discapacidad, los ingresos pueden ser todavía más altos debido al valor diferencial que tiene esa asignación.

Qué busca el Gobierno con este aumento

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo de esta suba es “recomponer el poder de compra” de los sectores más vulnerables frente a la inflación, especialmente en alimentos y productos básicos.

La Tarjeta Alimentar se transformó en uno de los complementos más importantes dentro de la asistencia social, ya que se acredita de manera automática y no requiere inscripción adicional para quienes cumplen con los requisitos.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

El beneficio está dirigido a adultos que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo y titulares de AUH por discapacidad, sin límite de edad.

También alcanza a madres de siete hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.