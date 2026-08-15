La reacción de Maxi López luego de que una modelo uruguaya lo escrachara por mandarle fotos íntimas

Qué dijo la modelo uruguaya de Maxi López

La modelo uruguaya Anto Lima expuso públicamente a Maxi López al relatar un supuesto intercambio que habría mantenido con el exfutbolista mientras él continuaba en pareja con Daniela Christiansson.

Durante una entrevista con Pilar Smith en LAM (América TV), Lima contó detalles del primer contacto con López y explicó cómo se habría desarrollado el vínculo virtual. De acuerdo con su relato, el acercamiento comenzó en Instagram, luego de que el ex de Wanda Nara la siguiera en la red social y posteriormente decidiera enviarle un mensaje: “Con Maxi nos arrancamos a seguir en Instagram. Empezó a hablarme y al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, o sea, súper caballero”.

“Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada ”, reveló. Según la modelo, la comunicación entre ambos se volvió más frecuente con el paso de los días y López habría dado un paso más al plantearle la posibilidad de conocerse personalmente en la Argentina.

En ese momento, Lima sostuvo que desconocía cuál era exactamente el estado sentimental del empresario. Por eso, intentó confirmar si seguía junto a Christiansson y aseguró que, por las respuestas que recibió, entendió que López estaba soltero.

A partir de esa supuesta confusión, el diálogo habría tomado mayor confianza y habría derivado en un intercambio de fotografías: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo ”.

La situación habría dado un giro cuando Lima regresó a la conversación y notó que el ex de Daniela había borrado parte de los mensajes. Ese comportamiento despertó sus sospechas y la llevó a concluir que López todavía estaba en una relación con la modelo sueca: “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock ”.

Pese a esa revelación, Lima aseguró que el exdelantero habría seguido intentando avanzar con la posibilidad de verse personalmente. En su relato, incluso habría surgido la alternativa de que el encuentro se concretara en Uruguay, además de la propuesta inicial en Buenos Aires: “Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad ”.