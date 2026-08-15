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La reacción de Maxi López luego de que una modelo uruguaya lo escrachara por mandarle fotos íntimas

Maxi López se pronunció luego de los rumores sobre los mensajes que habría intercambiado con una modelo uruguaya, en los que también habría compartido fotos en paños menores.

15 ago 2026, 17:13
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La reacción de Maxi López luego de que una modelo uruguaya lo escrachara por mandarle fotos íntimas

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La reacción de Maxi López luego de que una modelo uruguaya lo escrachara por mandarle fotos íntimas

Una fuerte polémica se generó alrededor de Maxi López luego de que la modelo uruguaya Anto Lima asegurara que el exfutbolista había mantenido conversaciones de tono romántico con ella a través de Instagram, pese a estar en pareja con Daniela Christiansson.

De acuerdo con el relato de Lima, el vínculo virtual no se habría limitado a algunos mensajes. Según contó, ambos incluso hablaron sobre la posibilidad de encontrarse: ella podía viajar a la Argentina y él trasladarse hasta Montevideo. Pero la acusación que más repercusión tuvo fue la relacionada con el contenido de los intercambios, ya que la también actriz y empresaria aseguró que intercambiaron fotos “de todo tipo”.

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Luego de que sus declaraciones tomaran estado público en LAM (América), Maxi decidió mostrarse públicamente y dejó un claro mensaje sobre su presente sentimental. El exjugador compartió imágenes junto a Daniela y sus hijos durante su estadía en Italia, en una publicación que rápidamente fue interpretada como una señal de que la pareja continúa unida pese al escándalo.

Durante los últimos meses, la modelo sueca también tuvo que enfrentar distintas advertencias vinculadas a Wanda Nara, expareja del exfutbolista y madre de sus hijos. Entre ellos, la serie vertical que ambos protagonizaron y los llamativos cruces que mantuvieron durante sus participaciones en MasterChef Celebrity (Telefe) generaron numerosas críticas y comentarios en redes sociales.

Qué dijo la modelo uruguaya de Maxi López

La modelo uruguaya Anto Lima expuso públicamente a Maxi López al relatar un supuesto intercambio que habría mantenido con el exfutbolista mientras él continuaba en pareja con Daniela Christiansson.

Durante una entrevista con Pilar Smith en LAM (América TV), Lima contó detalles del primer contacto con López y explicó cómo se habría desarrollado el vínculo virtual. De acuerdo con su relato, el acercamiento comenzó en Instagram, luego de que el ex de Wanda Nara la siguiera en la red social y posteriormente decidiera enviarle un mensaje: “Con Maxi nos arrancamos a seguir en Instagram. Empezó a hablarme y al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, o sea, súper caballero”.

Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada ”, reveló. Según la modelo, la comunicación entre ambos se volvió más frecuente con el paso de los días y López habría dado un paso más al plantearle la posibilidad de conocerse personalmente en la Argentina.

En ese momento, Lima sostuvo que desconocía cuál era exactamente el estado sentimental del empresario. Por eso, intentó confirmar si seguía junto a Christiansson y aseguró que, por las respuestas que recibió, entendió que López estaba soltero.

A partir de esa supuesta confusión, el diálogo habría tomado mayor confianza y habría derivado en un intercambio de fotografías: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo.

La situación habría dado un giro cuando Lima regresó a la conversación y notó que el ex de Daniela había borrado parte de los mensajes. Ese comportamiento despertó sus sospechas y la llevó a concluir que López todavía estaba en una relación con la modelo sueca: Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock.

Pese a esa revelación, Lima aseguró que el exdelantero habría seguido intentando avanzar con la posibilidad de verse personalmente. En su relato, incluso habría surgido la alternativa de que el encuentro se concretara en Uruguay, además de la propuesta inicial en Buenos Aires: “Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad.

     

 

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