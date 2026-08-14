Video impactante: dos delincuentes atacaron a las empleadas de una farmacia para robar la recaudación

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. Uno de los asaltantes abrió la caja registradora y se apoderó del dinero de la recaudación.

Mientras tanto, el otro ingresó a una oficina privada de la farmacia. Una cámara instalada en ese sector también captó sus movimientos mientras revisaba muebles y diferentes espacios en busca de dinero u objetos de valor. Minutos después, su cómplice entró al mismo lugar y repitió la búsqueda antes de abandonar el sector.

El violento ataque a una empleada durante el asalto

El momento de mayor tensión ocurrió sobre el final del robo. Según muestran las imágenes de seguridad, uno de los delincuentes comenzó a zamarrear a una de las empleadas.

La mujer intentó defenderse y se produjo un forcejeo con el asaltante. La violenta secuencia quedó registrada por las cámaras del comercio. Las imágenes del robo serán claves para intentar identificar a los dos delincuentes y reconstruir la ruta que utilizaron para escapar después del ataque.