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Video impactante: dos delincuentes atacaron a las empleadas de una farmacia para robar la recaudación

Las imágenes captadas por las cámaras del establecimiento permitieron reconstruir paso a paso cómo actuaron los ladrones, quienes se hicieron pasar por clientes.

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El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. (Foto: captura)

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. (Foto: captura)

Un violento robo en una farmacia de Gonnet, partido de La Plata, quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Dos delincuentes ingresaron cerca del horario de cierre, engañaron a las empleadas y luego las sometieron mediante amenazas y agresiones físicas para llevarse la recaudación.

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Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo y celulares. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio. (Foto: captura)

El asalto ocurrió este martes, alrededor de las 19.30, en la Farmacia Farmskon, ubicada en Camino General Belgrano y 504. Las imágenes captadas por las cámaras del establecimiento permitieron reconstruir paso a paso cómo actuaron los ladrones.

Uno de los delincuentes fue el primero en entrar, llevaba un barbijo que le cubría parte del rostro y simuló ser un cliente interesado en comprar un medicamento. Se acercó al mostrador, realizó una consulta y fue atendido con normalidad por las trabajadoras, sin embargo, pocos segundos después se dirigió hacia la puerta, llamó a su cómplice y entonces comenzó el asalto.

El segundo delincuente ingresó a la farmacia con el rostro cubierto y se dirigió directamente hacia las empleadas. Los dos hombres pasaron detrás del mostrador y comenzaron a revisar distintos sectores del comercio mientras amenazaban a las trabajadoras.

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. Uno de los asaltantes abrió la caja registradora y se apoderó del dinero de la recaudación.

Mientras tanto, el otro ingresó a una oficina privada de la farmacia. Una cámara instalada en ese sector también captó sus movimientos mientras revisaba muebles y diferentes espacios en busca de dinero u objetos de valor. Minutos después, su cómplice entró al mismo lugar y repitió la búsqueda antes de abandonar el sector.

El violento ataque a una empleada durante el asalto

El momento de mayor tensión ocurrió sobre el final del robo. Según muestran las imágenes de seguridad, uno de los delincuentes comenzó a zamarrear a una de las empleadas.

La mujer intentó defenderse y se produjo un forcejeo con el asaltante. La violenta secuencia quedó registrada por las cámaras del comercio. Las imágenes del robo serán claves para intentar identificar a los dos delincuentes y reconstruir la ruta que utilizaron para escapar después del ataque.

En pocas palabras

  • Robo en farmacia: Dos delincuentes simularon ser clientes y atacaron a empleadas para robar la recaudación.
  • Cámaras de seguridad: Las filmaciones permitieron reconstruir el accionar de los asaltantes al hacerse pasar por clientes.
  • Violento forcejeo: Uno de los ladrones zamarreó a una empleada durante el asalto registrado en video.
Resumen generado por Thinkindot AI
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