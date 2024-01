La Renga en Racing: una mujer denunció haber sido apuñalada durante el recital

Embed

"En menos de tres minutos terminé apuñalada en la panza por un flaco que se estaba peleando con otro en medio del campo. La bronca, la impotencia, ver cómo me cagaron la noche y encima tener puntos en la panza por un hdp que entró armado al recital es una mierda", escribió Barros.

La publicación de la joven está acompañada de cuatro imágenes donde se observa el momento en el que fue atendida en un puesto de la Cruz Roja, el vendaje que se le realizó y las recetas e indicaciones médicas que recibió.

"Lo que a mí me pasó es algo que se repite siempre, pero no por eso vamos a seguir permitiendo que siga pasando. Hoy me tocó a mí que la ligué de reboté", aseguró, a la vez que denunció que "jamás hubo cacheo como corresponde" y sostuvo que "siempre hay enfermos que van a cargarle la noche a alguien".

"En shock y triste. No puede ser que fui a un recital y ahora tengo puntos, medicamentos, vacunas y cuidados por un hdp que entró con una navaja (sí, navaja) al recital", escribió.

El testimonio de la joven apuñalada en el recital de La Renga

En diálogo con el canal A24, Barros dijo que le dieron tres puntos en la clínica "Del Buen Pastor" de la localidad de Lomas del Mirador, adonde fue a atenderse por sus propios medios.

"Me cosieron la herida, al principio eran dos puntos, pero como era más profunda decidieron tres puntos, también me dieron la medicación y ayer pude colocarme la antitetánica", detalló la joven, quien aseguró que "estaba entusiasmada" con los recitales y que si bien tiene una entrada para el show que La Renga dará el próximo sábado -además de las fechas del martes y jueves-, no va a asistir.