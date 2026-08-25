La Justicia prorrogó por 15 días el plazo de Manuel Adorni para presentar su informe patrimonial

De esta manera, Adorni contará con 15 días adicionales para presentar el informe patrimonial solicitado por el fiscal Pollicita.

Adorni contará con 15 días adicionales para presentar el informe patrimonial solicitado por el fiscal Pollicita. (Foto: archivo)

Qué deberá explicar Adorni

La prórroga está vinculada con un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita para que Manuel Adorni explique una serie de inconsistencias detectadas al analizar la evolución de su patrimonio durante el período en que ocupó un cargo en el Gobierno de Javier Milei.

La investigación reconstruyó los ingresos percibidos por el ex funcionario y los recursos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti. Según el dictamen de Pollicita, Adorni recibió 35 haberes correspondientes a su cargo, mientras que también se contabilizaron los ingresos comprobados de Angeletti. En conjunto, los recursos alcanzaron los $229.752.283,20.

Frente a esos ingresos, el grupo familiar registró gastos por $272.820.832,20. La cifra incluye consumos con tarjetas, seguros de automóviles, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes, entre otros desembolsos.

La diferencia entre los ingresos y los gastos fue de $43.068.549, uno de los puntos que la fiscalía busca que Adorni justifique ante la Justicia.

El requerimiento también contempla la presencia de dólares dentro del patrimonio familiar y el origen de los fondos utilizados para financiar distintas adquisiciones y obras.

La investigación reconstruyó los ingresos percibidos por el ex funcionario y los recursos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti. (Foto: archivo)

El crecimiento de los ingresos de Bettina Angeletti

La evolución de los ingresos de Angeletti también quedó incluida en el análisis realizado por la fiscalía. El informe sostiene que su actividad adquirió mayor peso dentro de los recursos familiares a partir de 2024.

Entre octubre y diciembre de ese año, Angeletti emitió facturas a tres clientes y, según la investigación, registró un incremento del 1.440,97% en su facturación respecto del período anterior.

La tendencia se mantuvo durante 2025. Ese año facturó $124.282.864 a 13 clientes, aunque el 81,95% del monto correspondió a operaciones realizadas con apenas dos de ellos.

Estos datos fueron incorporados por la fiscalía al análisis de la situación económica del grupo familiar, con el objetivo de establecer la capacidad de ingresos disponible frente a los gastos y las adquisiciones registrados.