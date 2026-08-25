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La Justicia prorrogó por 15 días el plazo de Manuel Adorni para presentar su informe patrimonial

El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de 15 días solicitada por la defensa de Manuel Adorni para presentar la documentación requerida sobre su patrimonio. La medida fue adoptada para resguardar su derecho de defensa y permitirle acceder a elementos vinculados con la investigación.

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El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de 15 días solicitada por la defensa de Manuel Adorni para presentar la documentación requerida sobre su patrimonio. (Foto: archivo)

El juez federal Ariel Lijo concedió una prórroga de 15 días solicitada por la defensa de Manuel Adorni para presentar la documentación requerida sobre su patrimonio. (Foto: archivo)

El juez federal Ariel Lijo le concedió a Manuel Adorni una prórroga de 15 días para presentar el informe patrimonial requerido por el fiscal Gerardo Pollicita. La defensa del ex jefe de Gabinete había solicitado extender el plazo para reunir la documentación necesaria y justificar su patrimonio ante las supuestas inconsistencias financieras señaladas en el expediente.

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El plazo original para responder al requerimiento vencía este miércoles 26 de agosto. El abogado de Adorni, Matías Ledesma, había pedido suspender ese período hasta obtener copias de los archivos de la extracción forense utilizados para elaborar el requerimiento y, posteriormente, contar con otros 15 días para presentar la documentación.

La decisión del juez Lijo

Lijo rechazó el pedido de suspender el plazo vigente, pero concedió la prórroga solicitada por la defensa. El magistrado fundamentó la decisión en la necesidad de garantizar el ejercicio del derecho de defensa de Adorni y su posibilidad de acceder a los elementos relacionados con el objeto procesal.

En ese sentido, autorizó la entrega de copias de los archivos mencionados por la defensa. La diligencia estará a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

De esta manera, Adorni contará con 15 días adicionales para presentar el informe patrimonial solicitado por el fiscal Pollicita.

Adorni contará con 15 días adicionales para presentar el informe patrimonial solicitado por el fiscal Pollicita. (Foto: archivo)

Adorni contará con 15 días adicionales para presentar el informe patrimonial solicitado por el fiscal Pollicita. (Foto: archivo)

Qué deberá explicar Adorni

La prórroga está vinculada con un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita para que Manuel Adorni explique una serie de inconsistencias detectadas al analizar la evolución de su patrimonio durante el período en que ocupó un cargo en el Gobierno de Javier Milei.

La investigación reconstruyó los ingresos percibidos por el ex funcionario y los recursos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti. Según el dictamen de Pollicita, Adorni recibió 35 haberes correspondientes a su cargo, mientras que también se contabilizaron los ingresos comprobados de Angeletti. En conjunto, los recursos alcanzaron los $229.752.283,20.

Frente a esos ingresos, el grupo familiar registró gastos por $272.820.832,20. La cifra incluye consumos con tarjetas, seguros de automóviles, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos y viajes, entre otros desembolsos.

La diferencia entre los ingresos y los gastos fue de $43.068.549, uno de los puntos que la fiscalía busca que Adorni justifique ante la Justicia.

El requerimiento también contempla la presencia de dólares dentro del patrimonio familiar y el origen de los fondos utilizados para financiar distintas adquisiciones y obras.

La investigación reconstruyó los ingresos percibidos por el ex funcionario y los recursos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti. (Foto: archivo)

La investigación reconstruyó los ingresos percibidos por el ex funcionario y los recursos comprobados de su esposa, Bettina Angeletti. (Foto: archivo)

El crecimiento de los ingresos de Bettina Angeletti

La evolución de los ingresos de Angeletti también quedó incluida en el análisis realizado por la fiscalía. El informe sostiene que su actividad adquirió mayor peso dentro de los recursos familiares a partir de 2024.

Entre octubre y diciembre de ese año, Angeletti emitió facturas a tres clientes y, según la investigación, registró un incremento del 1.440,97% en su facturación respecto del período anterior.

La tendencia se mantuvo durante 2025. Ese año facturó $124.282.864 a 13 clientes, aunque el 81,95% del monto correspondió a operaciones realizadas con apenas dos de ellos.

Estos datos fueron incorporados por la fiscalía al análisis de la situación económica del grupo familiar, con el objetivo de establecer la capacidad de ingresos disponible frente a los gastos y las adquisiciones registrados.

En pocas palabras

  • Justicia prorrogó plazo: El juez Ariel Lijo concedió 15 días adicionales a Manuel Adorni para presentar su informe patrimonial.
  • Investigación patrimonial: Se busca aclarar inconsistencias financieras detectadas durante su gestión y el crecimiento de ingresos de Bettina Angeletti.
  • Garantía de defensa: La medida busca asegurar el derecho de Adorni a presentar documentación y acceder a elementos de la investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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