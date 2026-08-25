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La mamá de Lali Espósito se metió en la pelea con Marcelo Polino: "Es un..."

En una nota con Ángel de Brito en Bondi Live, Majo, la mamá de Lali Espósito, opinió sobre la polémica entre su hija y el periodista Marcelo Polino.

25 ago 2026, 18:22
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Majo Riera, mamá de Lali Espósito, habló en diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live sobre el conflicto que enfrenta a la cantante con Marcelo Polino, luego de que el conductor asegurara que se negó a compartir un momento con el resto del elenco de la serie sobre Moria Casán.

Consultada al respecto, Majo se mostró afectada por la situación y remarcó que no comparte la versión que instaló el periodista: "Me da pena lo que pasó con Marcelo Polino. Me parece que es un buen tipo. No sé por qué dijo lo que dijo. Dijo algo que no es verdad. Hacer quedar a alguien como algo que no es", señaló, en referencia a la polémica que Lali ya había desmentido públicamente en redes y ante el propio de Brito en LAM (América TV).

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En medio de la charla, la mamá de la artista dejó también una definición particular sobre el concepto de amistad, marcando su propia forma de entender los vínculos cercanos: "Se cree que en el medio todos son amigos. Amigo es al que yo le hago una comida y lo invito a casa".

Consultada sobre cómo acompaña a su hija frente a este tipo de exposiciones mediáticas, la mamá de la cantante explicó cuál es el consejo que suele repetirle: "Yo siempre le digo a Lali: 'el tiempo acomoda todo'. Lali no está hace 2 minutos. Lali labura hace 25 años sin ningún quilombo".

Por último, Riera puso el foco en el motivo puntual del enojo de su hija con Polino, dejando en claro que lo que la molestó no fue la diferencia de opiniones sino la versión en sí: "A ella le molestó que Polino diga algo que no es cierto y que no está bueno", cerró.

¿Lali Espósito le tiró una indirecta a Marcelo Polino?

Marcelo Polino había contado que, antes de una grabación de la serie sobre Moria Casán, hubo un grupo de "amigos de toda la vida" —entre ellos la Negra Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons— que compartió un momento de espera, y que Lali Espósito prefirió quedarse en otra habitación por tener "pica" con él. Sin embargo, la cantante desmintió esa versión en X, donde citó un video del backstage con Moria Casán y escribió con ironía que era "un holograma" y que no había estado con nadie, dejando en claro que las cosas no fueron como las relató el conductor. La situación se suma a otros gestos que buscaron bajarle el tono a los rumores de conflicto entre Lali y Moria, luego de que la cantante no asistiera al estreno de la serie, algo que ambas ya habían aclarado que no responde a ningún malestar real.

     

 

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