La mamá de Lali Espósito se metió en la pelea con Marcelo Polino: "Es un..."

Por último, Riera puso el foco en el motivo puntual del enojo de su hija con Polino, dejando en claro que lo que la molestó no fue la diferencia de opiniones sino la versión en sí: "A ella le molestó que Polino diga algo que no es cierto y que no está bueno", cerró.

¿Lali Espósito le tiró una indirecta a Marcelo Polino?

Marcelo Polino había contado que, antes de una grabación de la serie sobre Moria Casán, hubo un grupo de "amigos de toda la vida" —entre ellos la Negra Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons— que compartió un momento de espera, y que Lali Espósito prefirió quedarse en otra habitación por tener "pica" con él. Sin embargo, la cantante desmintió esa versión en X, donde citó un video del backstage con Moria Casán y escribió con ironía que era "un holograma" y que no había estado con nadie, dejando en claro que las cosas no fueron como las relató el conductor. La situación se suma a otros gestos que buscaron bajarle el tono a los rumores de conflicto entre Lali y Moria, luego de que la cantante no asistiera al estreno de la serie, algo que ambas ya habían aclarado que no responde a ningún malestar real.