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El día que Tini Stoessel rompió en llanto por su papá: "Lo peor que me pasó en la vida"

En medio del conflicto familiar que se desató tras la decisión de Tini Stoessel de auditar el manejo de su patrimonio y poner bajo la lupa la administración de los ingresos de su carrera, volvió a salir a la luz una entrevista en la que la cantante rompió en llanto al hablar de su papá, Alejandro.

25 ago 2026, 18:30
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El día que Tini Stoessel rompió en llanto por su papá: Lo peor que me pasó en la vida

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Este 25 de agosto se desató un inesperado entramado dentro del clan Stoessel luego de un informe presentado en Primicias Ya, que reveló que Tini decidió poner bajo la lupa el manejo de su patrimonio y solicitó una auditoría contable sobre la administración de los ingresos generados durante años por su carrera artística, cuyos primeros resultados ya habrían encendido todas las alarmas.

La revisión apuntó especialmente a la gestión que habría realizado Alejandro Stoessel, su papá, quien durante mucho tiempo estuvo al frente de los negocios de su hija y se desempeñó como su representante.

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Según trascendió, el informe habría detectado que Tini no tendría participación ni control sobre varias de las sociedades que manejan ingresos vinculados con su carrera y su imagen. Además, de acuerdo con las primeras conclusiones, la cifra de dinero cuyo destino se busca determinar rondaría los 70 millones de dólares, aunque todavía se investiga cómo fueron administrados esos fondos.

El panorama habría generado un fuerte quiebre en la relación profesional entre ambos. De hecho, hace aproximadamente tres meses Alejandro dejó de ocupar el rol de representante y, según trascendió, recién en junio de este año Tini pudo acceder a una cuenta bancaria de su exclusiva titularidad a la que anteriormente no tenía acceso.

En medio de estas versiones, volvió a circular una entrevista que Tini había dado tiempo atrás, en la que habló con profunda emoción sobre su padre y terminó quebrándose al recordar uno de los momentos más difíciles que atravesaron juntos.

La cantante se mostró visiblemente movilizada al recordar el delicado estado de salud de Alejandro y destacó la importancia que tuvo su acompañamiento a lo largo de su vida y de su carrera. Aquellas declaraciones, cargadas de afecto y angustia, hoy vuelven a cobrar relevancia a partir del conflicto que quedó expuesto.

Estuvimos más unidos que nunca. Papá estaba muy mal, casi por morir y fue lo más feo que me pasó en la vida. Papá es todo para mí. Horrible, muy feo ”, expresó Tini entre lágrimas mientras hablaba sobre la música y aquel difícil momento familiar.

Cuál es la cifra que enfrenta a Tini Stoessel y su papá

La cifra millonaria que quedó en el centro del conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, es de 70 millones de dólares, según reveló Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV). El dato surgió en medio de la auditoría que la cantante habría encargado para revisar el manejo de su patrimonio y los ingresos generados durante su carrera.

Según explicó Marina Calabró, Tini tomó la decisión hace tres meses luego de detectar situaciones que no le cerraban respecto de la administración de sus bienes. La investigación apunta a distintas sociedades vinculadas a su carrera, donde Alejandro figura como titular o principal socio, mientras que la cantante no tendría participación directa.

Calabró también cuestionó la falta de documentación sobre los derechos de imagen de la artista y calificó la situación como "una traición a la confianza". En ese contexto, Ventura precisó el monto que estaría bajo análisis: "70 millones es la cifra que se está manejando".

     

 

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