El día que Tini Stoessel rompió en llanto por su papá: "Lo peor que me pasó en la vida"

En medio de estas versiones, volvió a circular una entrevista que Tini había dado tiempo atrás, en la que habló con profunda emoción sobre su padre y terminó quebrándose al recordar uno de los momentos más difíciles que atravesaron juntos.

La cantante se mostró visiblemente movilizada al recordar el delicado estado de salud de Alejandro y destacó la importancia que tuvo su acompañamiento a lo largo de su vida y de su carrera. Aquellas declaraciones, cargadas de afecto y angustia, hoy vuelven a cobrar relevancia a partir del conflicto que quedó expuesto.

“Estuvimos más unidos que nunca. Papá estaba muy mal, casi por morir y fue lo más feo que me pasó en la vida. Papá es todo para mí. Horrible, muy feo ”, expresó Tini entre lágrimas mientras hablaba sobre la música y aquel difícil momento familiar.

Cuál es la cifra que enfrenta a Tini Stoessel y su papá

La cifra millonaria que quedó en el centro del conflicto entre Tini Stoessel y su papá, Alejandro, es de 70 millones de dólares, según reveló Luis Ventura en PrimiciasYa (América TV). El dato surgió en medio de la auditoría que la cantante habría encargado para revisar el manejo de su patrimonio y los ingresos generados durante su carrera.

Según explicó Marina Calabró, Tini tomó la decisión hace tres meses luego de detectar situaciones que no le cerraban respecto de la administración de sus bienes. La investigación apunta a distintas sociedades vinculadas a su carrera, donde Alejandro figura como titular o principal socio, mientras que la cantante no tendría participación directa.

Calabró también cuestionó la falta de documentación sobre los derechos de imagen de la artista y calificó la situación como "una traición a la confianza". En ese contexto, Ventura precisó el monto que estaría bajo análisis: "70 millones es la cifra que se está manejando".