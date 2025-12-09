En vivo Radio La Red
Policiales
Carta
Coronel Suárez

La tremenda carta que dejó el hombre que mató a su hijo de 4 años y luego se suicidó

Gustavo Suárez le dejó unas duras últimas palabras dedicadas a la madre del menor asesinado. Qué dice el texto que escribió antes de cometer el violento hecho.

La tremenda carta que dejó un hombre que asesinó a su hijo de 4 años y que luego se suicidó. 

Una tragedia conmociona a Coronel Suárez: Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó de un disparo en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida. Minutos antes del crimen, llamó a su expareja, Daiana García, para anunciarle lo que iba a hacer y la mujer, que es policía, intentó desesperadamente detenerlo y envió a sus compañeros al lugar.

Leé también Córdoba: una madre asesinó a su hijo adolescente y la investigan por su salud mental
La mujer fue encontrada en la vivienda donde había asesinado a su hijo. (Foto: redes sociales).

Según fuentes policiales, Suárez avisó que estaba estacionado con su camión en la Ruta 60, cerca del acceso a Huanguelén, localidad donde había vivido la familia. Cuando los oficiales llegaron, encontraron al hombre muerto dentro del vehículo.

Su hijo, Francisco, de apenas 4 años, también tenía una herida de bala en la cabeza, pero seguía con vida. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde finalmente falleció horas después.

Los mensajes de WhatsApp y la carta dirigida a su ex

Antes de cometer el crimen, Suárez publicó en su estado de WhatsApp una serie de mensajes anunciando sus intenciones. También dejó escrita una carta dirigida a su expareja, a la que accedió A24.

En el texto, le reprocha la separación y responsabiliza a la mujer por su decisión: “Nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual”, menciona y agrega: “Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos”.

Otra de las impactantes frases que dejó: “Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más” y agregó: “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”.

Las autoridades confirmaron además que el hombre llamó a su ex momentos antes del hecho para avisarle lo que iba a hacer.

El tramo final de la terrible carta del asesino.

Denuncias previas y medidas judiciales

El caso quedó atravesado por antecedentes de violencia familiar y decisiones judiciales recientes.

  • El 7 de noviembre, Daiana García denunció a Suárez y pidió una restricción de acercamiento para ella y su hijo.
  • Cuatro días después, el Juzgado de Garantías N.º 3 rechazó la medida y derivó la intervención al Juzgado de Paz y al Servicio Local de Protección.
  • El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz dictó un “cese de medidas de perturbación” e indicó que el niño debía mantener vínculo con su padre, al considerar que no existía riesgo extremo.
  • En la Justicia constaban denuncias cruzadas por violencia familiar, incluida una realizada el 4 de diciembre, días antes del desenlace.

La investigación continúa para determinar si hubo fallas en la evaluación del riesgo y en la respuesta institucional ante las denuncias previas.

