La tremenda carta que dejó el hombre que mató a su hijo de 4 años y luego se suicidó

En el texto, le reprocha la separación y responsabiliza a la mujer por su decisión: “Nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual”, menciona y agrega: “Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos”.

Otra de las impactantes frases que dejó: “Yo lo voy a seguir cuidando y vos no lo vas a volver a ver nunca más” y agregó: “No vale la pena despedirnos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo”.

Las autoridades confirmaron además que el hombre llamó a su ex momentos antes del hecho para avisarle lo que iba a hacer.

Captura El tramo final de la terrible carta del asesino.

Denuncias previas y medidas judiciales

El caso quedó atravesado por antecedentes de violencia familiar y decisiones judiciales recientes.

El 7 de noviembre, Daiana García denunció a Suárez y pidió una restricción de acercamiento para ella y su hijo.

y pidió una restricción de acercamiento para ella y su hijo. Cuatro días después, el Juzgado de Garantías N.º 3 rechazó la medida y derivó la intervención al Juzgado de Paz y al Servicio Local de Protección.

y derivó la intervención al Juzgado de Paz y al Servicio Local de Protección. El 14 de noviembre, el Juzgado de Paz dictó un “ cese de medidas de perturbación ” e indicó que el niño debía mantener vínculo con su padre, al considerar que no existía riesgo extremo.

” e indicó que el niño debía mantener vínculo con su padre, al considerar que no existía riesgo extremo. En la Justicia constaban denuncias cruzadas por violencia familiar, incluida una realizada el 4 de diciembre, días antes del desenlace.

La investigación continúa para determinar si hubo fallas en la evaluación del riesgo y en la respuesta institucional ante las denuncias previas.