Violento tiroteo en La Matanza: un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano

Tres heridos trasladados al hospital

Durante el enfrentamiento, Ariel G. recibió un balazo en la boca; su pareja, de 25 años, sufrió un disparo en el tórax; y un vecino que circulaba por la zona fue herido en una pierna. Todos fueron trasladados al hospital Ballestrini.

Desde la Gendarmería Nacional confirmaron que el cabo y su novia fueron operados y permanecen estables. El vecino lesionado también recibió atención y está fuera de peligro.

Cámaras de seguridad municipales registraron el momento en que un vecino intentó encerrar con su auto a uno de los asaltantes que escapaba corriendo tras el tiroteo.

Causa judicial y calificación

La investigación quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Fornaro. La causa fue caratulada como:

Homicidio agravado en grado de tentativa , criminis causae, por tratarse de víctimas pertenecientes a una fuerza de seguridad (dos hechos).

, por tratarse de víctimas pertenecientes a una fuerza de seguridad (dos hechos). Robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y en banda.

Un vecino de la zona intentó detener a uno de los delincuentes que se daba a la fuga.

Otro caso en La Matanza: un policía federal mató a un adolescente armado

Ese mismo lunes, y también en el partido de La Matanza, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a un delincuente de 15 años tras un intento de asalto en la villa San Petersburgo.

El policía —chofer de una aplicación de viajes y miembro de la División Custodia Inmigrante— había detenido su Chevrolet Corsa gris en el lugar asignado cuando un joven se subió por una de las puertas traseras y lo tomó del cuello. Acto seguido, entre 7 y 8 personas, una de ellas armada, rodearon el vehículo.

El agente extrajo su arma y disparó contra uno de los atacantes que intentaba abrir la puerta del conductor desde afuera. El adolescente herido corrió unos metros y cayó; su grupo lo subió a un auto para trasladarlo al hospital, donde ingresó sin vida.

Mientras tanto, el agresor que había simulado ser pasajero robó el teléfono del chofer y escapó a pie. El policía manejó varias cuadras para evitar ser rodeado, detuvo su marcha en Madrid y Anatole France y llamó al 911.

El cuerpo del joven fue trasladado al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde llegó sin vida.

Quién era el adolescente muerto

El fallecido, vivía en la villa San Petersburgo y tenía antecedentes penales pese a ser menor. Había pasado por un centro de rehabilitación del que había egresado semanas atrás.

El fiscal Fornaro caratuló el expediente como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque no tomó medidas contra el policía, al considerar que actuó en legítima defensa.