En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Tiroteo
La Matanza
Inseguridad

Violento tiroteo en La Matanza: un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano

El delincuente abatido tenía 22 años y antecedentes penales por robo y encubrimiento agravado. Sus cómplices escaparon.

Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano. 

Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano. 

La localidad de Aldo Bonzi, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario este lunes por la noche de un violento tiroteo entre un gendarme y una banda de delincuentes que intentó asaltar a su hermano en la puerta de su casa. El enfrentamiento dejó un ladrón muerto y tres heridos de bala.

Leé también Violento robo en Virrey del Pino: arrastraron a una docente más de 50 metros para robarle el auto
Violento robo en Virrey del Pino: arrastraron a una docente más de 50 metros para robarle el auto.

El hecho ocurrió cerca de las 20.20, en la esquina de Pirán y Janner, cuando Carlos G., cabo de Gendarmería que presta servicio en el Edificio Centinela, llegó en su Volkswagen Gol Trend para visitar a su hermano Ariel G., también integrante de la fuerza.

Mientras esperaba en la puerta, Carlos observó que un Ford Focus se acercaba de manera sospechosa. En segundos, al menos tres ladrones bajaron del vehículo con intenciones de robo. El gendarme aceleró y logró escapar, pero su hermano, que ya estaba en la vereda, quedó frente a los agresores e intentó defenderse.

Se produjo entonces un tiroteo que terminó con la muerte de Kevin Agustín Escobar, de 22 años, quien tenía un amplio prontuario penal y domicilio en la zona de 9 de Abril, Esteban Echeverría. Sus cómplices escaparon.

Embed

Tres heridos trasladados al hospital

Durante el enfrentamiento, Ariel G. recibió un balazo en la boca; su pareja, de 25 años, sufrió un disparo en el tórax; y un vecino que circulaba por la zona fue herido en una pierna. Todos fueron trasladados al hospital Ballestrini.

Desde la Gendarmería Nacional confirmaron que el cabo y su novia fueron operados y permanecen estables. El vecino lesionado también recibió atención y está fuera de peligro.

Cámaras de seguridad municipales registraron el momento en que un vecino intentó encerrar con su auto a uno de los asaltantes que escapaba corriendo tras el tiroteo.

Causa judicial y calificación

La investigación quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Fornaro. La causa fue caratulada como:

  • Homicidio agravado en grado de tentativa, criminis causae, por tratarse de víctimas pertenecientes a una fuerza de seguridad (dos hechos).
  • Robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y en banda.
OTJE5QD5QVFZHER2WGLUBSUXWQ (1)
Un vecino de la zona intent&oacute; detener a uno de los delincuentes que se daba a la fuga.

Un vecino de la zona intentó detener a uno de los delincuentes que se daba a la fuga.

Otro caso en La Matanza: un policía federal mató a un adolescente armado

Ese mismo lunes, y también en el partido de La Matanza, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a un delincuente de 15 años tras un intento de asalto en la villa San Petersburgo.

El policía —chofer de una aplicación de viajes y miembro de la División Custodia Inmigrante— había detenido su Chevrolet Corsa gris en el lugar asignado cuando un joven se subió por una de las puertas traseras y lo tomó del cuello. Acto seguido, entre 7 y 8 personas, una de ellas armada, rodearon el vehículo.

El agente extrajo su arma y disparó contra uno de los atacantes que intentaba abrir la puerta del conductor desde afuera. El adolescente herido corrió unos metros y cayó; su grupo lo subió a un auto para trasladarlo al hospital, donde ingresó sin vida.

Mientras tanto, el agresor que había simulado ser pasajero robó el teléfono del chofer y escapó a pie. El policía manejó varias cuadras para evitar ser rodeado, detuvo su marcha en Madrid y Anatole France y llamó al 911.

TD5LLA5X7JBTLKNIYCXGR5CEWQ
El cuerpo del joven fue trasladado al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde lleg&oacute; sin vida.&nbsp;

El cuerpo del joven fue trasladado al hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde llegó sin vida.

Quién era el adolescente muerto

El fallecido, vivía en la villa San Petersburgo y tenía antecedentes penales pese a ser menor. Había pasado por un centro de rehabilitación del que había egresado semanas atrás.

El fiscal Fornaro caratuló el expediente como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque no tomó medidas contra el policía, al considerar que actuó en legítima defensa.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tiroteo La Matanza Aldo Bonzi Inseguridad
Notas relacionadas
Violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido tras el impactante robo
Los argentinos detenidos por presunto robo en un shopping de EE.UU. rompieron el silencio y se defendieron
La despedida tumbera en el velatorio de un motochorro que murió en un tiroteo

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar