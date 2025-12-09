Violento tiroteo en La Matanza: un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano
El delincuente abatido tenía 22 años y antecedentes penales por robo y encubrimiento agravado. Sus cómplices escaparon.
Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano.
La localidad de Aldo Bonzi, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario este lunes por la noche de un violento tiroteo entre un gendarme y una banda de delincuentes que intentó asaltar a su hermano en la puerta de su casa. El enfrentamiento dejó un ladrón muerto y tres heridos de bala.
El hecho ocurrió cerca de las 20.20, en la esquina de Pirán y Janner, cuando Carlos G., cabo de Gendarmería que presta servicio en el Edificio Centinela, llegó en su Volkswagen Gol Trend para visitar a su hermano Ariel G., también integrante de la fuerza.
Mientras esperaba en la puerta, Carlos observó que un Ford Focus se acercaba de manera sospechosa. En segundos, al menos tres ladrones bajaron del vehículo con intenciones de robo. El gendarme aceleró y logró escapar, pero su hermano, que ya estaba en la vereda, quedó frente a los agresores e intentó defenderse.
Se produjo entonces un tiroteo que terminó con la muerte de Kevin Agustín Escobar, de 22 años, quien tenía un amplio prontuario penal y domicilio en la zona de 9 de Abril, Esteban Echeverría. Sus cómplices escaparon.
Embed
Tres heridos trasladados al hospital
Durante el enfrentamiento, Ariel G. recibió un balazo en la boca; su pareja, de 25 años, sufrió un disparo en el tórax; y un vecino que circulaba por la zona fue herido en una pierna. Todos fueron trasladados al hospital Ballestrini.
Desde la Gendarmería Nacional confirmaron que el cabo y su novia fueron operadosy permanecen estables. El vecino lesionado también recibió atención y está fuera de peligro.
Cámaras de seguridad municipales registraron el momento en que un vecino intentó encerrar con su auto a uno de los asaltantes que escapaba corriendo tras el tiroteo.
Causa judicial y calificación
La investigación quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Fornaro. La causa fue caratulada como:
Homicidio agravado en grado de tentativa, criminis causae, por tratarse de víctimas pertenecientes a una fuerza de seguridad (dos hechos).
Robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y en banda.
Otro caso en La Matanza: un policía federal mató a un adolescente armado
Ese mismo lunes, y también en el partido de La Matanza, un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) mató a un delincuente de 15 años tras un intento de asalto en la villa San Petersburgo.
El policía —chofer de una aplicación de viajes y miembro de la División Custodia Inmigrante— había detenido su Chevrolet Corsa gris en el lugar asignado cuando un joven se subió por una de las puertas traseras y lo tomó del cuello. Acto seguido, entre 7 y 8 personas, una de ellas armada, rodearon el vehículo.
El agente extrajo su arma y disparó contra uno de los atacantes que intentaba abrir la puerta del conductor desde afuera. El adolescente herido corrió unos metros y cayó; su grupo lo subió a un auto para trasladarlo al hospital, donde ingresó sin vida.
Mientras tanto, el agresor que había simulado ser pasajero robó el teléfono del chofer y escapó a pie. El policía manejó varias cuadras para evitar ser rodeado, detuvo su marcha en Madrid y Anatole France y llamó al 911.
Quién era el adolescente muerto
El fallecido, vivía en la villa San Petersburgo y tenía antecedentes penales pese a ser menor. Había pasado por un centro de rehabilitación del que había egresado semanas atrás.
El fiscal Fornaro caratuló el expediente como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y homicidio, aunque no tomó medidas contra el policía, al considerar que actuó en legítima defensa.