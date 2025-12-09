Mario Pergolini se sumó al reclamo de Nico Occhiato y crece la tensión en los Martín Fierro de Streaming

Los Premios Martín Fierro de Streaming se llevarán a cabo el próximo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y se transmitirán por Telefe y Olga.

Embed

Qué figura de Luzu se bajó de los Martín Fierro de Streaming

La primera edición de los Martín Fierro de Streaming lleva semanas generando tensión entre dos de los referentes más fuertes del medio digital: Migue Granados (Olga) y Nico Occhiato (Luzu). La competencia entre ambos proyectos se instaló como uno de los temas más comentados en la previa de la ceremonia.

En ese marco, y con el evento programado para el domingo 14 de diciembre con transmisión de Telefe, Ángel de Brito dio a conocer una nueva polémica que surgió recientemente y que terminó con la salida de una figura clave de Luzu. El conductor de LAM (América TV) contó que Diego Leuco decidió no aceptar la propuesta de coconducir un bloque junto a Nati Jota, lo que abrió otro capítulo en la disputa entre los equipos de Occhiato y Granados.

De acuerdo con lo relatado por De Brito, Leuco —al frente de La Peña de Morfi en Telefe y de Antes que Nadie en Luzu— prefirió no involucrarse en ese rol para evitar quedar en medio de controversias y poder disfrutar la gala sin presiones.

"Se viene el Martín Fierro de streaming y la polémica: quisieron hacer duplas de conductores pero las figuras de Luzu se negaron", explicó el periodista a través de sus historias de Instagram.

Luego añadió: "Por ejemplo, querían un segmento que coconduzcan Leuco y Nati J, pero el conductor de AQN prefirió no participar, a pesar de ser parte de Telefe que transmite el premio".

Sobre la decisión, De Brito fundamentó: "En este caso Leuco se bajó para evitar especulaciones porque es una producción de otro streaming (enemigo). No quiso estar en el centro de las suspicacias y prefirió ir a divertirse".

Finalmente, detalló cómo estaba pensada la dinámica inicial: "La idea original era que Leuco y Nati hagan media ceremonia y el resto Betular y Paula Chaves. Los demás canales participarán solo con algún conductor presentado en alguna terna".

angel de brito posteo interna martin fierro de streaming y baja figura de luzu