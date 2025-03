Las impactantes declaraciones de uno de los policías que vio el cuerpo de Maradona: "Estaba a punto de explotar"

“Cuando ingreso a la cocina, que estaba contigua a la habitación, me encuentro a (Claudia) Villafañe, que me preguntó quién había llamado a la policía. Mientras hablaba con ella, me asomo y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”, recordó.

“Eso me hizo suponer que había alguien muerto". Ahí explicó que había que preservar el lugar y le avisó a la fiscal. "Hice un perímetro de seguridad y me quedé en la casa para que nadie entrara a la habitación”, relató.

“En la casa estaban Coria, Claudia Villafañe, Jana Maradona y otros familiares que no recuerdo quiénes eran. Había dos sobrinos”, agregó.

Farías comentó que, una vez llegado el personal de pericias, empezó a “tomar apuntes a mano”. “Una directiva era que nadie usara celulares para que no se filtrara ninguna imagen que fuera negativa para la instrucción”, explicó.

El primer policía que vio el cuerpo de Diego Maradona hizo un impactante relato.

La impactante imagen del cuerpo de Maradona

“Cuando ingresé al cuarto vi un bulto prominente, tapado con una sábana. Lo destapan y veo que es el cuerpo. Me causó una sorpresa enorme verlo así a Maradona”, admitió Farías. “Le vi el abdomen muy inflamado, estaba a punto de explotar. Tenía un pantalón de Gimnasia y una remera negra. No pensé nunca encontrarme con esa imagen”, confesó.

“La habitación era normal. No recuerdo elementos médicos. No vi sueros, tampoco instrumentación. A las 17.30 se levantó el cuerpo y se lo trasladó a la morguera. A las 17.50 se le hizo entrega de la casa a Gianinna para resguardo”.

“La casa tenía una condición regular de higiene. Había desorden, pero típico de una casa. Vi que el calzado de Diego estaba al pie de la cama y unos platos con sanguches de miga en la mesa de luz”, concluyó.