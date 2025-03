"En Argentina, con plata, podes matar a Maradona que no pasa nada", el crudo testimonio de Mario Baudry

"Fueron cuatro años difíciles hasta llegar acá. Entiendo que hay un plan criminal para matar a Diego, ustedes lo van a ver porque todos los audios y WhatsApp que estaban en la causa ya son públicos", indicó el letrado.

Y observó de manera contundente: "Después de tantos años de abogado no confió en la Justicia. Si esto hubiera pasado en otro país del mundo ya estarían todos presos".

"En Argentina si tenes plata y el poder que compra la plata, podes incluso matar a Maradona que no pasa nada y es lo que estamos viendo al día de hoy. Con las pruebas que hay y con las cosas que se decían de Diego ya tendría que haber presos hace mucho tiempo", lanzó fuerte el abogado.

Y adelantó que una vez concluido este juicio, seguirá adelante con otra instancia: "Luego del juicio vamos a hacer distintas presentaciones de juri y denuncias contra algunos magistrados y fiscales que han intervenido en distintos procesos de Maradona donde vamos a aportar las pruebas. Cada vez que digo algo siempre lo hago".

"Hay que darle un corte a este proceso y terminarlo. Dieguito ahora pregunta cómo está el juicio. No está preparado para eso y mi función es que no viva eso, por eso hay que terminarlo rápido", dijo sobre cómo afecta el juicio a Dieguito Fernando.

Y cerró firme: "En esta causa no está juzgado Morla, sólo la responsabilidad médica. En el juicio vamos a escuchar muchas veces la palabra Matías Morla, Vanesa Morla, Maximiliano Pomargo, Maximiliano Trimarchi, Garmendia... Los van a escuchar infinidad de veces en el proceso porque las órdenes las daban ellos, veremos qué hace el Tribunal cuando termine el proceso".

Dalma Maradona se sinceró al contar por qué no consoló a Jana en la audiencia por la muerte de Diego

martes 11 de marzo comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona. Dalma y Gianinna estuvieron en la audiencia, al igual que su hermana Jana.

En un momento, el fiscal mostró una imagen contundente del ídolo de los argentinos en la cama y con la panza hinchada, horas después de su fallecimiento.

Ese fue, sin dudas, el momento más duro para la familia de Maradona, especialmente para sus hijos. En Bondi Live, Dalma habló de esa situación.

“Había una imagen muy clara cuando veías la transmisión. Estabas tomada de la mano con Gianinna, y con Jana era como una pared en el medio”, señaló Ángel de Brito.

La actriz explicó por qué no consoló a Jana. “Nos tomó por sorpresa a nosotras dos lo de la foto -de Diego-, creo que Verónica y Jana ya sabían que eso iba a suceder”, detalló.

“Nos mató. No surgió (consolarse) porque hay algo que me pasa con Gianinna, que es lógico, y es que es una relación de toda la vida. Con Jana no y tampoco la voy a forzar”, sentenció.