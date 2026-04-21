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Quién era el policía que mataron en La Matanza para robarle la recaudación de una pollería

El oficial Mauro Fabián Molina fue atacado sobre la Ruta 3 y lo balearon en el pecho. El efectivo pertenecía a la Dirección de Delitos Complejos en Lanús, estaba casado y tenía dos hijos.

Quién era el policía que fue asesinado en La Matanza por ladrones que robaron la recaudación de una pollería.

Quién era el policía que fue asesinado en La Matanza por ladrones que robaron la recaudación de una pollería.

El oficial de la Policía Bonaerense Mauro Fabián Molina, de 42 años, fue asesinado este martes durante un violento asalto en el partido bonaerense de La Matanza. El efectivo, que también trabajaba como custodio privado, fue interceptado por una banda armada mientras realizaba una recorrida para retirar dinero de distintos comercios.

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El ataque ocurrió cerca de las 11:40 sobre la Ruta 3, cuando Molina se encontraba dentro de una camioneta blindada frente a una pollería. Según las imágenes de una cámara de seguridad, la dueña del local acababa de entregarle la recaudación cuando fue sorprendido por delincuentes que lo obligaron a bajar del vehículo. Tras un breve forcejeo, le dispararon en el pecho a quemarropa.

Luego de herirlo gravemente, los asaltantes revisaron la camioneta y el cuerpo del oficial para llevarse el dinero y su arma reglamentaria. Toda la secuencia ocurrió en cuestión de segundos y quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

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Molina fue trasladado de urgencia al Hospital Paroissien, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero murió poco después a causa de la gravedad de la herida. El policía pertenecía a la Dirección de Delitos Complejos en Lanús, estaba casado y tenía dos hijos.

Sospechan que actuó una banda organizada

De acuerdo con los investigadores, los delincuentes llegaron al lugar en una camioneta Volkswagen Amarok y escaparon en el mismo vehículo. Por el momento, no hay detenidos y se cree que participaron al menos tres personas en el ataque.

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien calificó el hecho como “bastante cruento por la forma en que le dieron muerte al oficial”. Según detalló, la víctima fue reducida, golpeada y ejecutada con al menos dos disparos.

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En la escena del crimen, los peritos secuestraron vainas servidas y otros elementos de interés. Además, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Búsqueda intensa y causa en curso

Los investigadores trabajan ahora en reconstruir la ruta de escape de la banda y en determinar si se trató de un robo planificado vinculado a la actividad que realizaba el policía como custodio.

El caso genera conmoción en la zona y reabre el debate sobre la seguridad en el conurbano bonaerense, en un hecho que volvió a exponer la violencia de los ataques armados en plena vía pública.

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