Quién era el policía que mataron en La Matanza para robarle la recaudación de una pollería

Sospechan que actuó una banda organizada

De acuerdo con los investigadores, los delincuentes llegaron al lugar en una camioneta Volkswagen Amarok y escaparon en el mismo vehículo. Por el momento, no hay detenidos y se cree que participaron al menos tres personas en el ataque.

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, quien calificó el hecho como “bastante cruento por la forma en que le dieron muerte al oficial”. Según detalló, la víctima fue reducida, golpeada y ejecutada con al menos dos disparos.

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En la escena del crimen, los peritos secuestraron vainas servidas y otros elementos de interés. Además, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

Búsqueda intensa y causa en curso

Los investigadores trabajan ahora en reconstruir la ruta de escape de la banda y en determinar si se trató de un robo planificado vinculado a la actividad que realizaba el policía como custodio.

El caso genera conmoción en la zona y reabre el debate sobre la seguridad en el conurbano bonaerense, en un hecho que volvió a exponer la violencia de los ataques armados en plena vía pública.