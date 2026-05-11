¡Confirmado! Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

La jornada del martes se completará a las 21:30 con el choque entre Argentinos Juniors y Huracán. El "Bicho" recibirá al conjunto de Parque Patricios en lo que será una repetición del juego de la fecha 16, donde el equipo de La Paternal se impuso como visitante. Huracán buscará revertir aquel antecedente para meterse entre los cuatro mejores.

La llave opuesta se definirá el miércoles 13 de mayo. A las 19:00 horas, Rosario Central y Racing Club se verán las caras en el Gigante de Arroyito. Este cruce también cuenta con un antecedente cercano: se enfrentaron en la fecha 2 de la fase regular, encuentro en el que el "Canalla" se impuso por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda. Racing, bajo una nueva presión, intentará cobrar revancha en suelo rosarino.

Finalmente, el cierre de los cuartos de final estará a cargo de River Plate y Gimnasia (LP) a las 21:30. Al igual que el duelo anterior, este partido aconteció en la segunda jornada de competencia, donde el "Millonario" venció 2-0 al Lobo en el Monumental. El conjunto de La Plata llega tras eliminar a Vélez y buscará dar el gran impacto ante uno de los máximos candidatos.

Con las cartas sobre la mesa, el fútbol argentino se prepara para 48 horas de pura intensidad. La particularidad de este formato de eliminación directa asegura que, para la medianoche del miércoles, ya se conozcan los nombres de los equipos que seguirán en carrera por el título del Torneo Apertura. Sin margen de error, la ambición por la gloria supera cualquier antecedente previo.

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Martes 12 de mayo

19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A)

21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B)

Miércoles 13 de mayo