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¡Confirmado! Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

Tras la clasificación de Gimnasia frente a Vélez, la Liga Profesional oficializó el calendario para los encuentros de eliminación directa. Entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo se conocerán los cuatro mejores equipos del certamen, con duelos que prometen revanchas de la fase regular.

¡Confirmado! Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

La recta final del fútbol argentino ya tiene su hoja de ruta definida. Luego de un cierre de octavos de final apasionante, la Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Los encuentros, que proclamarán a los cuatro semifinalistas del campeonato, se disputarán entre el martes 12 y el miércoles 13 de mayo, concentrando toda la atención en dos jornadas de definiciones a todo o nada.

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Una de las curiosidades que arroja este cuadro de competencia es la repetición de duelos. Tres de los cuatro cruces ya se produjeron durante la fase de grupos inicial, lo que le añade un condimento especial de "revancha" a los enfrentamientos. Además, la paridad ha sido la norma, con equipos que lograron dar el golpe eliminando a líderes y protagonistas de la tabla anual.

La acción comenzará el martes 12 de mayo con la llave de los equipos que disputaron sus compromisos de octavos durante el sábado pasado. El primer duelo será a las 19:00 horas entre Belgrano y Unión de Santa Fe. El "Pirata" llega con el envión anímico de haber derrotado a Talleres en el clásico, mientras que el "Tatengue" viene de dar la nota al eliminar a Independiente Rivadavia, el líder de la tabla anual.

La jornada del martes se completará a las 21:30 con el choque entre Argentinos Juniors y Huracán. El "Bicho" recibirá al conjunto de Parque Patricios en lo que será una repetición del juego de la fecha 16, donde el equipo de La Paternal se impuso como visitante. Huracán buscará revertir aquel antecedente para meterse entre los cuatro mejores.

La llave opuesta se definirá el miércoles 13 de mayo. A las 19:00 horas, Rosario Central y Racing Club se verán las caras en el Gigante de Arroyito. Este cruce también cuenta con un antecedente cercano: se enfrentaron en la fecha 2 de la fase regular, encuentro en el que el "Canalla" se impuso por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda. Racing, bajo una nueva presión, intentará cobrar revancha en suelo rosarino.

Finalmente, el cierre de los cuartos de final estará a cargo de River Plate y Gimnasia (LP) a las 21:30. Al igual que el duelo anterior, este partido aconteció en la segunda jornada de competencia, donde el "Millonario" venció 2-0 al Lobo en el Monumental. El conjunto de La Plata llega tras eliminar a Vélez y buscará dar el gran impacto ante uno de los máximos candidatos.

Con las cartas sobre la mesa, el fútbol argentino se prepara para 48 horas de pura intensidad. La particularidad de este formato de eliminación directa asegura que, para la medianoche del miércoles, ya se conozcan los nombres de los equipos que seguirán en carrera por el título del Torneo Apertura. Sin margen de error, la ambición por la gloria supera cualquier antecedente previo.

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional

Martes 12 de mayo

  • 19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A)
  • 21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B)

Miércoles 13 de mayo

  • 19.00 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B)
  • 21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B)

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