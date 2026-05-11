Brillos y lujo: así es el espectacular anillo de compromiso que Rodrigo de Paul eligió para Tini Stoessel

Pero desde las redes sociales, el futbolista de Inter Miami y la artista siguen dando muestras de que ese gran paso está muy cerca de concretarse.

En una serie de fotos que compartió Rodrigo De Paul en su cuenta de Instagram, mostró el lujoso anillo de comprosimo que le obsequió a Tini Stoessel y que ella ya luce en su mano.

Se trata de un anillo de oro con una piedra central con brillo acompañada de cuidados detalles de diamante a sus costados, algo que no pasó inadvertido entre los millones de seguidores de ambos que destacaron la espectacularidad de la joya.

"Te amo con mi vida entera", expresó totalmente enamorada Tini Stoessel en el posteo de su pareja, y los comentarios no tardaron en llegar destacando el lujoso anillo que lucía en su dedo que significaría el compromiso entre los dos en medio de los rumores de boda en torno a la famosa pareja, paso que podría concretarse en los próximos meses después de que la propia cantante confirmó que tienen la intención de casarse.

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Tini Stoessel confesó el embarazo que perdió con Rodrigo De Paul

Tini Stoessel habló como nunca del embarazo que perdió con Rodrigo De Paul en 2025 sobre el escenario en un show que brindó en Tucumán, abriendo su corazón ante sus fanáticos.

La artista se tomó unos minutos para hablarle directamente a su público y ponerle un freno a todo lo que se venía diciendo sobre su supuesto enfrentamiento con su colega Emilia Mernes.

Pero en ese momento sorprendió al compartir un aspecto muy personal de su vida que hasta ahora había mantenido en la más absoluta reserva.

“No tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, un embarazo ectópico", dijo la artista, además de negar también que la depresión que sufrió tiempo atrás haya sido detonantes del conflicto.

En tanto, en La mañana con Moria (El Trece), desde el panel del ciclo que conduce Moria Casán agregaron tras los dichos de Tini desde el escenario: “Tuvo un embarazo ectópico el año pasado con Rodrigo de Paul, lo confesó y confirmó, abrió su corazón”.