Martín Migueles se presentó en Comodoro Py por la causa SIRA e hizo un fuerte descargo: "Nunca tuvo..."

“En el descargo dijo que la mano del Rolex no es la mano de él. También dijo que en el video que iba en el auto a toda velocidad iba con su hija. Hizo una serie de descargos”, precisó.

La causa investiga una supuesta red de intermediarios que habría cobrado dinero para acelerar permisos de importación y acceder al dólar oficial en tiempo récord. En medio de la investigación aparecieron audios y mensajes que generaron un fuerte revuelo mediático y judicial.

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El descargo de Martín Migueles

Durante el programa, Mercedes Ninci también entrevistó al abogado defensor de Migueles, quien explicó por qué decidieron presentarse espontáneamente ante el fiscal.

“Básicamente lo que hicimos fue dar la cara. Cuando a una persona se la acusa de algo, tiene que venir y dar explicaciones. Tuvimos acceso a la causa el viernes por la tarde. La idea es decirle al fiscal ‘acá estamos, vengo a hacer aclaraciones’. Estamos sugiriendo medidas de prueba”, sostuvo Castro Bianchi.

Luego llegó una de las preguntas más delicadas de la entrevista, vinculada a los audios donde presuntamente se hablaba de pagos del 11 o 12% para gestionar permisos de importación en apenas diez días.

“¿Qué aclaró respecto a los audios que él gestionaba estos permisos de importación en 10 días? Que había que pagar una coima de un 11, 12%. ¿Qué dijo de ese tema que me parece el más escabroso de todos?”, preguntó Ninci.

El abogado fue contundente en su respuesta: “Lo más escabroso de todo es darle difusión a audios que fueron sacados de contexto. Se dio una explicación del audio. En esa época había abogados, contadores… no estamos hablando de coimas. Y si alguien dijo que tenía algún tipo de contacto con un funcionario se va a tener que hacer cargo porque Martín Migueles nunca tuvo contacto con funcionarios públicos de ningún área”.

Además, el letrado aseguró que el empresario solo realizaba tareas de intermediación comercial. “Lo que hacía Martín Migueles era intermediación. Por ejemplo, agarraba un vehículo que querían vender y si lo vendía se llevaba una comisión”, explicó.

En medio de este explosivo contexto judicial y mediático, la periodista Naiara Vecchio informó en X la presunta separación de Wanda Nara y Martín Migueles, una versión que rápidamente comenzó a generar repercusión en redes sociales.