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Martín Migueles se presentó en Comodoro Py por la causa SIRA e hizo un fuerte descargo: "Nunca tuvo..."

El empresario y la última pareja de Wanda Nara llegó junto a su abogado para ponerse a disposición de la Justicia en medio del escándalo por las presuntas coimas vinculadas a importaciones.

11 may 2026, 10:13
Martín Migueles se presentó en Comodoro Py por la causa SIRA e hizo un fuerte descargo: Nunca tuvo...
Martín Migueles se presentó en Comodoro Py por la causa SIRA e hizo un fuerte descargo: Nunca tuvo...

Martín Migueles se presentó en Comodoro Py por la causa SIRA e hizo un fuerte descargo: "Nunca tuvo..."

El escándalo judicial por las presuntas coimas en las SIRA sumó este lunes un nuevo capítulo con la presentación de Martín Migueles en los tribunales de Comodoro Py. El empresario llegó temprano junto a su abogado, Yamil Castro Bianchi, para ponerse a disposición de la Justicia y realizar un fuerte descargo frente a las acusaciones que lo involucran en la causa.

La información fue revelada por Mercedes Ninci en La Mañana con Moria (El Trece), donde detallaron que Migueles estuvo en el despacho del fiscal Franco Picardi desde las primeras horas de la mañana.

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“Martín Migueles vino a Comodoro Py a las 7.30 de la mañana, estuvo en el despacho del fiscal Franco Picardi. Se puso a disposición. Vino a hacer su descargo. Estaba con su abogado Yamil Castro Bianchi”, contó la periodista en vivo.

Según explicó Ninci, el empresario intentó desligarse de algunas de las pruebas y videos que circularon durante las últimas semanas y que lo complicarían dentro de la investigación por el presunto cobro de porcentajes para agilizar autorizaciones de importación a través del sistema SIRA.

“En el descargo dijo que la mano del Rolex no es la mano de él. También dijo que en el video que iba en el auto a toda velocidad iba con su hija. Hizo una serie de descargos”, precisó.

La causa investiga una supuesta red de intermediarios que habría cobrado dinero para acelerar permisos de importación y acceder al dólar oficial en tiempo récord. En medio de la investigación aparecieron audios y mensajes que generaron un fuerte revuelo mediático y judicial.

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El descargo de Martín Migueles

Durante el programa, Mercedes Ninci también entrevistó al abogado defensor de Migueles, quien explicó por qué decidieron presentarse espontáneamente ante el fiscal.

“Básicamente lo que hicimos fue dar la cara. Cuando a una persona se la acusa de algo, tiene que venir y dar explicaciones. Tuvimos acceso a la causa el viernes por la tarde. La idea es decirle al fiscal ‘acá estamos, vengo a hacer aclaraciones’. Estamos sugiriendo medidas de prueba”, sostuvo Castro Bianchi.

Luego llegó una de las preguntas más delicadas de la entrevista, vinculada a los audios donde presuntamente se hablaba de pagos del 11 o 12% para gestionar permisos de importación en apenas diez días.

“¿Qué aclaró respecto a los audios que él gestionaba estos permisos de importación en 10 días? Que había que pagar una coima de un 11, 12%. ¿Qué dijo de ese tema que me parece el más escabroso de todos?”, preguntó Ninci.

El abogado fue contundente en su respuesta: “Lo más escabroso de todo es darle difusión a audios que fueron sacados de contexto. Se dio una explicación del audio. En esa época había abogados, contadores… no estamos hablando de coimas. Y si alguien dijo que tenía algún tipo de contacto con un funcionario se va a tener que hacer cargo porque Martín Migueles nunca tuvo contacto con funcionarios públicos de ningún área”.

Además, el letrado aseguró que el empresario solo realizaba tareas de intermediación comercial. “Lo que hacía Martín Migueles era intermediación. Por ejemplo, agarraba un vehículo que querían vender y si lo vendía se llevaba una comisión”, explicó.

En medio de este explosivo contexto judicial y mediático, la periodista Naiara Vecchio informó en X la presunta separación de Wanda Nara y Martín Migueles, una versión que rápidamente comenzó a generar repercusión en redes sociales.

Wanda Nara y Martín Migueles

     

 

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