Aníbal Lotocki recibió la peor noticia

La audiencia también permitió conocer detalles sobre medicamentos, materiales quirúrgicos y documentación encontrada dentro del establecimiento. Entre otros elementos, los inspectores mencionaron fentanilo, propofol, medicamentos vencidos y materiales que presentaban problemas vinculados con su almacenamiento y esterilización.

La defensa del médico, en tanto, confirmó que Lotocki pidió declarar personalmente sobre lo ocurrido con Cristian Zárate. El tribunal autorizó su presentación para la audiencia prevista para el miércoles 23 de septiembre.

La inspección que puso el foco sobre CEMECO

La inspección que protagonizó buena parte de los testimonios se realizó el 4 de mayo de 2021, pocas semanas después de la intervención quirúrgica de Cristian Zárate.

Los funcionarios explicaron ante los jueces cuáles eran las características del establecimiento y qué alcance tenía la autorización con la que contaba desde 2012. Según sus declaraciones, CEMECO estaba habilitado para funcionar como un espacio destinado a consultorios externos, un quirófano y una sala de recuperación.

Ese permiso contemplaba procedimientos de carácter ambulatorio. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, no incluía internaciones ni otorgaba autorización para desarrollar cirugías generales con las características y necesidades de una institución de mayor complejidad.

Este punto adquirió especial importancia durante el debate porque los inspectores explicaron que, ante una eventual complicación que excediera la capacidad del centro, el paciente debía ser derivado a otra institución que contara con los recursos necesarios.

La cuestión de la complejidad médica fue, de esta manera, uno de los elementos que atravesó las declaraciones. Los funcionarios describieron cuál era la estructura autorizada y cuáles eran las prestaciones que podían llevarse adelante dentro de esas instalaciones.

La inspección terminó derivando en la clausura del establecimiento, según explicaron los funcionarios que participaron del operativo.

La falta de un director médico y otra irregularidad detectada

Otro de los aspectos señalados durante la inspección estuvo relacionado con la conducción médica del establecimiento.

Los inspectores explicaron que, al momento del procedimiento, CEMECO no contaba con un director médico activo. Durante la revisión, Andrea Isabel Torelli les habría informado que la persona que ocupaba ese puesto había sufrido un ACV y que, como consecuencia de esa situación, no podía comunicarse.

Para los funcionarios que declararon en el juicio, la circunstancia implicaba un incumplimiento de las exigencias establecidas para el funcionamiento de una institución de esas características.

La dirección médica no es un elemento meramente administrativo dentro de una estructura sanitaria. En el marco de la inspección, los funcionarios consideraron que la ausencia de una persona en condiciones de ejercer efectivamente esa responsabilidad constituía una situación que debía ser regularizada.

El dato fue incorporado a la audiencia como parte del conjunto de observaciones que los inspectores realizaron durante el procedimiento.

Pero no fue el único punto que llamó la atención de los funcionarios.

El contrato entre CEMECO y Lotocki que apareció durante la inspección

Otro de los elementos mencionados durante la audiencia fue un contrato firmado entre CEMECO y Aníbal Lotocki para el alquiler de los quirófanos.

Según explicaron los inspectores, el documento llevaba fecha del 18 de abril de 2021, es decir, pocos días después de la intervención quirúrgica de Cristian Zárate y también después de su muerte.

La documentación adquirió relevancia porque, según los funcionarios, el contrato establecía que Lotocki no formaba parte del plantel de la clínica.

Sin embargo, durante la inspección se encontraron historias clínicas correspondientes a procedimientos anteriores que estaban firmadas por el médico.

La situación generó interrogantes que fueron expuestos durante la audiencia y que forman parte de los elementos analizados dentro del proceso judicial. Los inspectores señalaron la diferencia entre lo que establecía el contrato encontrado y la documentación médica que estaba disponible en el establecimiento.

El contraste entre ambas cuestiones quedó incorporado al testimonio de los funcionarios que participaron de la inspección.

En una causa en la que se intenta reconstruir qué ocurrió antes, durante y después de la intervención a Zárate, la documentación médica y administrativa del centro constituye uno de los elementos que el tribunal debe considerar junto con el resto de las pruebas.

Fentanilo y propofol: qué encontraron los inspectores

La inspección también permitió detectar situaciones relacionadas con el almacenamiento de medicamentos.

Los funcionarios describieron ante el tribunal que encontraron una cantidad importante de fentanilo y propofol distribuida en diferentes sectores del establecimiento. Según relataron, algunos de esos medicamentos estaban incluso ubicados en muebles que se encontraban al alcance del público.

El fentanilo y el propofol son medicamentos de uso médico que requieren condiciones específicas de manejo. Por eso, durante la inspección también se revisó la forma en que estaban almacenados y la documentación correspondiente.

Los inspectores afirmaron además que encontraron medicamentos vencidos mezclados con otros que estaban vigentes.

A esto se sumó otro dato que los funcionarios consideraron relevante: no estaban disponibles los libros destinados a registrar el ingreso y la administración de estupefacientes.

La falta de esos registros fue señalada durante la audiencia como otra de las irregularidades detectadas durante el procedimiento.

Los testimonios aportaron así una descripción de las condiciones encontradas en CEMECO y permitieron conocer qué observaron los inspectores cuando ingresaron al establecimiento el 4 de mayo de 2021.

Propofol dentro de una heladera para alimentos

Entre los elementos descriptos durante la audiencia hubo uno que particularmente llamó la atención: los inspectores encontraron ampollas de propofol dentro de una heladera utilizada para conservar alimentos.

Los funcionarios explicaron que determinados medicamentos que requieren refrigeración deben mantenerse bajo condiciones específicas y, según lo señalado en el juicio, en un equipo destinado exclusivamente a ese fin, con los controles correspondientes.

La presencia de medicamentos en una heladera destinada a alimentos fue incorporada como una de las observaciones realizadas durante la inspección.

La revisión también alcanzó a los materiales utilizados para procedimientos médicos. Los inspectores señalaron que encontraron elementos que aparecían como esterilizados junto con otros que estaban sucios.

El conjunto de estas observaciones fue presentado ante el tribunal para explicar cuáles eran las condiciones sanitarias encontradas en CEMECO durante el operativo.

La relevancia de estos testimonios dentro del juicio radica en que los inspectores no hablaron únicamente sobre documentación o habilitaciones, sino que también describieron situaciones concretas que observaron dentro del establecimiento.

La habilitación de Lotocki para realizar cirugías en CABA

Otro de los momentos centrales de la audiencia se produjo cuando la fiscal María Luz Castany consultó a los funcionarios acerca de la situación profesional de Lotocki.

Los inspectores señalaron que el acusado contaba con título de médico cirujano, pero explicaron que determinadas prácticas quirúrgicas realizadas en la Ciudad de Buenos Aires requerían, además, la inscripción correspondiente en registros específicos.

Según el testimonio brindado durante la audiencia, Lotocki no figuraba inscripto como especialista en cirugía general ni como especialista en cirugía plástica.

Los funcionarios también indicaron que no les constaba que hubiera iniciado el trámite correspondiente para obtener esa inscripción.

Este punto se convirtió en uno de los ejes de la jornada porque está directamente relacionado con las condiciones bajo las cuales el médico podía desarrollar determinadas actividades profesionales dentro de la jurisdicción porteña.

La cuestión de la habilitación profesional y la habilitación del establecimiento fueron analizadas por separado durante las declaraciones. Una se refiere a las condiciones exigidas al profesional para desarrollar determinadas prácticas y la otra al alcance de la autorización otorgada al establecimiento médico.

Ambas cuestiones fueron incorporadas al debate judicial como parte de la prueba que deberá ser valorada por el tribunal.

Qué pasará en la próxima audiencia

La jornada terminó con una novedad vinculada directamente con el principal acusado.

La defensa comunicó que Aníbal Lotocki solicitó declarar sobre lo ocurrido con Cristian Zárate. El tribunal autorizó que el médico preste declaración durante la audiencia del miércoles 23 de septiembre.

Su exposición tendrá lugar en una etapa relevante del proceso, después de que durante la jornada anterior los inspectores aportaran detalles sobre el funcionamiento de CEMECO.

La declaración de Lotocki podría incorporar su propia explicación sobre las circunstancias que rodearon la intervención de Zárate y los acontecimientos posteriores. Como ocurre con cualquier declaración del acusado dentro de un juicio, sus dichos deberán ser considerados junto con el resto de la prueba incorporada al expediente.

Después de su presentación está previsto que comiencen los testimonios de cinco mujeres que denunciaron al médico por lesiones gravísimas.

De esta manera, el proceso ingresará en una etapa en la que se escucharán nuevos testimonios vinculados con otras acusaciones que pesan sobre Lotocki.

El delito por el que es juzgado Lotocki

Aníbal Lotocki llega a este juicio acusado por la muerte de Cristian Zárate. La imputación es por homicidio simple con dolo eventual.

El médico no es el único acusado dentro del proceso: es juzgado junto con otros cuatro profesionales.

La causa busca determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a los distintos involucrados a partir de la evidencia incorporada durante el debate.

En este contexto, los testimonios de los inspectores del Ministerio de Salud adquieren relevancia porque aportaron información sobre cómo funcionaba CEMECO, qué autorización tenía, qué encontraron los funcionarios durante la inspección y cuál era la situación de Lotocki respecto de las habilitaciones profesionales.

La audiencia permitió reconstruir, además, parte del escenario institucional en el que se desarrollaron los hechos investigados.

El juicio todavía no llegó a una resolución definitiva. Las declaraciones, documentos y peritajes que se incorporen durante las próximas jornadas deberán ser evaluados por el tribunal antes de arribar a una decisión.

Por lo pronto, la próxima audiencia tendrá como uno de sus principales focos al propio Lotocki, quien pidió declarar sobre la muerte de Cristian Zárate.

Después llegará el turno de nuevos testimonios. Con cada jornada, el tribunal incorpora nuevos elementos a un expediente que busca establecer qué ocurrió en torno a aquella intervención realizada en abril de 2021 y cuáles fueron las responsabilidades que correspondan a cada uno de los acusados.