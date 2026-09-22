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El acto atroz que cometió con su hija de 7 años para ir a bailar: el detalle que lo delató

El episodio ocurrió durante la madrugada en una estación de servicio. El caso quedó bajo intervención de la Secretaría de Niñez y la Justicia.

Dejó a su hija encerrada en el auto durante tres horas y se fue a un boliche: la Policía tuvo que rescatarla

Dejó a su hija encerrada en el auto durante tres horas y se fue a un boliche: la Policía tuvo que rescatarla

Una nena de 7 años fue encontrada sola dentro de un auto en Río Gallegos, Santa Cruz, después de permanecer más de tres horas encerrada en el vehículo. La Policía llegó hasta el lugar tras el aviso de un playero y, poco después, logró localizar al padre de la menor.

Leé también Una nena apareció muerta en su casa y el resultado de la autopsia fue escalofriante
Una nena apareció muerta en su casa y el resultado de la autopsia fue escalofriante. (Foto: archivo)

El episodio ocurrió en la zona de Entre Ríos y Zapiola, donde había quedado estacionado un Volkswagen Gol que obstruía el acceso a la playa de una estación de servicio. El playero advirtió la situación y dio aviso a la Policía. Cuando los efectivos llegaron y revisaron el vehículo, encontraron a la menor en el interior, sin ningún adulto que la acompañara.

Según la reconstrucción del episodio, la menor había quedado dentro del vehículo alrededor de las 2:30 de la madrugada. Recién cerca de las 5:30, los policías pudieron asistirla. Horas antes, la nena había estado en una reunión con amigas y le había pedido insistentemente a su padre que fuera a buscarla. El hombre finalmente llegó, pero, en lugar de llevarla a su domicilio, la dejó dentro del auto.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, antes de retirarse le habría indicado que no llamara a su madre y le habría dicho que permanecería sola durante aproximadamente una hora.

La menor obedeció, aunque durante el tiempo que permaneció encerrada le envió varios mensajes a su padre para pedirle que regresara. Después de asistir a la nena, los efectivos comenzaron a buscar al hombre.

Finalmente, pudieron localizarlo en un local bailable ubicado sobre Zapiola al 500. Allí fue identificado y se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que le realizó un test de alcoholemia. Además, el auto fue secuestrado.

Por el caso intervino la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, mientras que la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos. Ahora, la Justicia deberá determinar las medidas correspondientes respecto del padre.

El antecedente que ya había encendido las alertas

El nuevo episodio se produjo pocas semanas después de otra situación que había involucrado al hermano mayor de la menor. Según la información difundida sobre aquel hecho, el adolescente había quedado encerrado en la vivienda de su padre y logró salir por una ventana. Sus abuelos paternos, que viven a pocos metros, lo vieron mientras cruzaba el paredón y decidieron trasladarlo hasta la casa de su madre.

Tanto la nena como su hermano se encuentran bajo un régimen de tenencia compartida, establecido mediante un acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3.

A partir de este nuevo episodio y del antecedente ocurrido poco más de un mes atrás, la Justicia y los organismos de protección de derechos deberán analizar la situación familiar y establecer las medidas que correspondan.

En pocas palabras

  • Rescate policial: Una nena fue encontrada sola y encerrada en un auto en Río Gallegos tras estar más de tres horas en el vehículo.
  • Padre ausente: El hombre, que fue localizado en un boliche, dejó a la menor en el auto mientras asistía a una reunión.
  • Intervención judicial: La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia interviene en el caso y la Justicia evaluará medidas respecto al padre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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