El video del brutal choque en Merlo que terminó con la vida de una mujer de 44 años

El hombre quedó detenido por orden del Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la UFI N.º 6 de Morón. La Justicia busca establecer con precisión cómo se produjo la pérdida de control del vehículo y las circunstancias del siniestro.

Quién era Mariela Pollio

Mariela Pollio tenía 44 años y volvía a su casa después de trabajar.

Mariela tenía 44 años, tres hijos y vivía en González Catán. Estaba casada desde 2024 con un hombre que trabaja como mecánico y se desempeñaba como empleada de comercio. Además, había iniciado un emprendimiento dedicado a la fabricación de carteles luminosos.

En su vida personal, disfrutaba especialmente de la música de Ricardo Arjona y era hincha de Huracán. También practicaba acrobacia sobre tela y patín, actividades que compartía con familiares y amigos.

Mariela Pollio tenía 44 años y volvía a su casa después de trabajar.

Tras conocerse su muerte, sus amigas la despidieron con mensajes publicados en redes sociales. Una de ellas escribió: “Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho”. Otra la recordó por su sonrisa y por la alegría que transmitía.

El caso volvió a poner el foco sobre las consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol. Mientras avanza la investigación judicial, los peritajes deberán determinar la mecánica exacta del choque y las responsabilidades correspondientes.