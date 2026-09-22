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ALCOHOL Y MUERTE

El video del brutal choque en Merlo que terminó con la vida de una mujer de 44 años

Mariela Pollio falleció luego de que un Renault 19 cruzara el boulevard y chocara contra su auto. El conductor quedó detenido.

Mariela Pollio tenía 44 años y volvía a su casa después de trabajar.

Mariela Pollio tenía 44 años y volvía a su casa después de trabajar.

La tarde del sábado terminó en tragedia en Pontevedra, partido de Merlo, cuando un violento choque provocó la muerte de Mariela Pollio, una mujer de 44 años que volvía a su casa después de trabajar. La víctima circulaba a bordo de un Citroën C4 por la Avenida Otero cuando otro vehículo perdió el control y terminó impactándola de frente.

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El accidente ocurrió a la altura de Rivera Indarte. Según la reconstrucción, un Renault 19 conducido por Raúl Bejas, de 38 años, atravesó el boulevard central y se cruzó hacia el carril contrario, donde circulaba Pollio. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad.

El impacto fue de gran violencia y provocó graves daños en ambos vehículos. Pollio murió como consecuencia del choque, mientras que una mujer y tres menores que viajaban en el Renault sufrieron heridas leves.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia

Después del choque, Bejas habría intentado alejarse del lugar, aunque finalmente fue localizado y quedó internado bajo custodia en el Hospital Eva Perón. Los agentes de tránsito le realizaron un test de alcoholemia que dio positivo, 0,5 gramos del alcohol en sangre.

El hombre quedó detenido por orden del Juzgado de Garantías N.º 2 de Morón, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Patricio Ventricelli, titular de la UFI N.º 6 de Morón. La Justicia busca establecer con precisión cómo se produjo la pérdida de control del vehículo y las circunstancias del siniestro.

Quién era Mariela Pollio

Mariela Pollio ten&iacute;a 44 a&ntilde;os y volv&iacute;a a su casa despu&eacute;s de trabajar.

Mariela Pollio tenía 44 años y volvía a su casa después de trabajar.

Mariela tenía 44 años, tres hijos y vivía en González Catán. Estaba casada desde 2024 con un hombre que trabaja como mecánico y se desempeñaba como empleada de comercio. Además, había iniciado un emprendimiento dedicado a la fabricación de carteles luminosos.

En su vida personal, disfrutaba especialmente de la música de Ricardo Arjona y era hincha de Huracán. También practicaba acrobacia sobre tela y patín, actividades que compartía con familiares y amigos.

Mariela Pollio ten&iacute;a 44 a&ntilde;os y volv&iacute;a a su casa despu&eacute;s de trabajar.

Mariela Pollio tenía 44 años y volvía a su casa después de trabajar.

Tras conocerse su muerte, sus amigas la despidieron con mensajes publicados en redes sociales. Una de ellas escribió: “Todavía no puedo creer que te hayas ido. El silencio que dejás es muy grande y duele en el pecho”. Otra la recordó por su sonrisa y por la alegría que transmitía.

El caso volvió a poner el foco sobre las consecuencias de la conducción bajo los efectos del alcohol. Mientras avanza la investigación judicial, los peritajes deberán determinar la mecánica exacta del choque y las responsabilidades correspondientes.

En pocas palabras

  • Tragedia en Merlo: Mujer de 44 años murió tras ser embestida por conductor alcoholizado.
  • Detalles del siniestro: El conductor cruzó el boulevard e impactó contra el auto de la víctima.
  • Investigación en curso: El conductor, con alcoholemia positiva, quedó detenido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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