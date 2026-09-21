La inesperada noticia que revolucionó el noticiero: una reconocida periodista confirmó su embarazo

Sofía y Guido encontraron un terreno en el límite entre Villa Devoto y Villa Pueyrredón, dos barrios con los que tenían un vínculo personal porque ambos se habían criado en esa zona. Allí decidieron construir desde cero una casa pensada para convertirse en su hogar.

El proyecto arquitectónico tenía ambientes integrados, espacios verdes, hormigón, vidrio y sectores de doble altura. Pero había un detalle especialmente significativo: la vivienda había sido pensada para poder adaptarse a una futura vida familiar.

Ahora, cuatro años después de que aquella casa fuera mostrada públicamente, el proyecto familiar de la pareja suma un nuevo integrante.

Guido Cardero mantiene un perfil mucho más bajo que Sofía y está alejado de las cámaras. Según el perfil profesional mencionado en la información, trabaja como MICE Operations Manager, una actividad vinculada a la organización y operación de eventos y experiencias para el segmento corporativo y turístico.

La pareja también comparte su vida cotidiana con su perro, que tuvo un papel especial en el anuncio: sus patas aparecen junto a las manos de los futuros padres y la ecografía del bebé.

En cuanto a Sofía, nació en Buenos Aires en 1993 y se formó como periodista en TEA, carrera que terminó en 2014. Dos años después obtuvo la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en UADE.

Sus primeros trabajos fueron en la revista Pronto. Más tarde pasó por la Televisión Pública, Canal Metro y Canal 26, donde fue panelista de Me gusta la tarde. También trabajó como redactora de ¡HOLA! Argentina y formó parte de LN+ y otros espacios periodísticos.

En TN consolidó buena parte de su carrera y desarrolló tareas vinculadas con actualidad, espectáculos, entrevistas e información general. Actualmente participa de TN Central y también se incorporó a Aura, el streaming de TN, donde forma parte de Hoy, como siempre, el ciclo conducido por Eddie Fitte.

Pero esta vez, la noticia más importante para Sofía no ocurrió frente a una cámara ni tuvo que ver con la actualidad: fue ella misma quien decidió ponerse delante de sus seguidores para anunciar que será mamá por primera vez.

Después de 16 años de historia junto a Guido Cardero, la pareja comienza una nueva etapa con la llegada de su primer hijo.